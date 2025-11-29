< sekcia Slovensko
Envirorezort:Chceme, aby bolo odpadové hospodárstvo do 2035 udržateľné
Navrhuje takisto zvýšiť množstvo zhodnotených nebezpečných odpadov okrem minerálnych odpadov do roku 2035 aspoň o 20 percent oproti roku 2020.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2035 je udržateľné odpadové hospodárstvo zamerané na postupný prechod k obehovému hospodárstvu. Vyplýva to zo Stratégie odpadového hospodárstva SR do roku 2035, ktorú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.
„Tento dlhodobý cieľ v sebe zahŕňa komplexnú škálu činností, opatrení, legislatívnych zmien a finančnej podpory tak, aby reflektoval priority hierarchie odpadového hospodárstva pre všetky časti systému. To znamená najvyššiu prioritu pre predchádzanie vzniku odpadu s podporou opätovného použitia a opráv, prípravu pre opätovné použitie a recykláciu,“ uviedol envirorezort.
Dokument definuje aj ciele a opatrenia pre jednotlivé prúdy odpadov. Produkcia komunálneho odpadu na obyvateľa by sa do roku 2035 mala znížiť o 15 percent v porovnaní s rokom 2020. Má sa tak udiať najmä prostredníctvom podpory opätovného použitia, predchádzania vzniku odpadu a zmeny spotrebiteľského správania, priblížilo MŽP.
Tvrdí tiež, že do konca roka 2035 by sa mala miera recyklácie odpadových pneumatík udržať najmenej vo výške 75 percent. Miera energetického zhodnotenia odpadových pneumatík by mala byť v maximálnej výške 24 percent z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami bola v návrhu stanovená na maximálne jedno percento.
Ministerstvo chce takisto znížiť podiel bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 percent do roku 2030 a na 20 percent do roku 2035. Znížiť sa má aj množstvo vzniknutého potravinového odpadu pri spracovaní a výrobe o desať percent na obyvateľa v maloobchodnej a inej distribúcii potravín. V reštauráciách a stravovacích službách a v domácnostiach má byť podľa envirorezortu zníženie o 30 percent.
Cieľom je aj zvýšenie opätovného použitia textilu prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry v oblasti zberu použitých textílií a odpadových textilných a obuvníckych výrobkov. Do roku 2035 by sa tak malo zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu z textilu z domácností na päť kilogramov na obyvateľa, uviedlo MŽP.
Zabezpečiť sa má podľa rezortu aj príprava na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 percent hmotnosti takéhoto odpadu.
Stratégia ďalej ráta do roku 2035 so znížením množstva odpadových olejov o päť percent oproti roku 2020. „Pričom sa zohľadnia technologické a legislatívne podmienky v SR a implementujú sa opatrenia ako podpora alternatívnych mazív, optimalizácia spotreby v doprave a priemysle a rozvoj systémov opätovného použitia,“ skonštatovalo ministerstvo.
Navrhuje takisto zvýšiť množstvo zhodnotených nebezpečných odpadov okrem minerálnych odpadov do roku 2035 aspoň o 20 percent oproti roku 2020.
