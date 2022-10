Envirorezortu doposiaľ päťnásobne stúpli náklady za energie

Bratislava 14. októbra (TASR) - Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR doposiaľ päťnásobne stúpli náklady za energie. Momentálne realizuje verejné obstarávanie na dodávku elektriny a plynu na budúci rok. Pracuje tiež na znižovaní nákladov za energie. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu.



"Znížili sme teplotu na vykurovanie vo všetkých budovách MŽP SR a všetky regulačné prvky riadiaceho systému vykurovania máme nastavené na požadované parametre," priblížilo tlačové oddelenie. Pokračuje, že rezort postupne vyraďuje energeticky neefektívne spotrebiče a nahrádza ich úspornejšími, ako sú napríklad úsporné LED svietidlá.



Ministerstvo ďalej plánuje aj výmenu zastaraného zdroja vykurovania. "Opravy budú finančne kryté z Plánu obnovy a odolnosti SR," tvrdí. MŽP dodalo, že zamestnanci môžu v rámci šetrenia energií využívať aj prácu z domu.



Koncom septembra vláda schválila dokument z dielne envirorezortu, ktorý obsahuje 13 opatrení na zníženie spotreby energií v porovnaní s obdobím od októbra 2019 do apríla 2020 minimálne o 15 percent. Cieľ majú orgány verejnej správy dosiahnuť do 30. apríla budúceho roka.