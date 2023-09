Analýza: V tomto roku sa zatiaľ vyzbieralo takmer 800 miliónov obalov

Bratislava 22. septembra (TASR) - V tomto roku sa zatiaľ vyzbieralo takmer 800 miliónov zálohovaných obalov. Celkovo sa od spustenia zálohovania vrátilo viac ako 1,6 miliardy fliaš a plechoviek. Miera návratnosti za prvý polrok 2023 dosiahla úroveň 88 percent. Od spustenia zálohovania je miera návratnosti 78 percent. TASR o tom informovala marketingová manažérka Správcu zálohového systému Monika Farka.



"Naši zamestnanci sa aktívne podieľajú na analýze triedeného odpadu, ktorá nám svojimi výsledkami prispeje k pohľadu, koľko nápojových obalov ešte stále končí v triedenom zbere. Analýza triedeného zberu nám umožní lepšie porozumieť tomu, ako sa zálohované nápojové obaly dostávajú do odpadového prúdu a ako môžeme tento stav zlepšiť," priblížila Farka.



Každá organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) by mala v rámci plnenia svojich povinností priebežne sledovať kvalitu triedenia v partnerských samosprávach. OZV Natur-Pack preto uskutočňuje ďalšiu sériu analýz triedeného zberu spoločne so zberovou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu.



Analýza triedeného odpadu tentokrát prebiehala v Bratislave a bola zameraná na získanie dát, ktoré pomôžu zlepšiť proces triedenia odpadov nielen v hlavnom meste. Zároveň ukazuje kvalitu triedeného zberu a pomáha zlepšiť zálohový systém. "Výsledky analýz poskytujú mimoriadne dôležité informácie, ktoré sú základom pre priebežné zlepšovanie a optimalizáciu systému triedeného zberu. Veríme, že táto spolupráca prepájajúca triedený zber a zálohovanie nápojových obalov svojim dielom prispeje k trvalej udržateľnosti a ochrane životného prostredia, a to nielen v hlavnom meste," povedal Marek Brinzík z Natur-Packu.