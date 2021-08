Vytriediť možno aj obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov

Bratislava 24. augusta (TASR) – Obaly z kozmetiky a čistiacich prostriedkov možno vytriediť. Niektoré obaly patria do plastov, niektoré do kovov. Pri ich triedení platí, že čo sa dá od seba oddeliť, to treba oddeliť a samostatne vytriediť. Pre TASR to uviedla Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak.



Obaly z dezodorantu, laku na vlasy a peny na holenie sú poväčšine kovové a patria tak do triedeného zberu kovov. Kretter poukazuje, že niekde sa kovy zbierajú spolu s plastami alebo nápojovými kartónmi, preto sa treba riadiť vždy odporúčaniami obce.



„Je potrebné ich vyhadzovať prázdne a v žiadnom prípade sa nesmú prepichovať ani inak deformovať," podotkla. Ak majú takéto obaly plastové vrchnáky, tie sa vyhadzujú medzi plasty. Spreje, ktoré obsahujú farby, technické laky či iné peny, patria na zberný dvor, pretože obsahujú nebezpečné látky.



Kretter pokračuje, že plastové obaly z guľôčkových dezodorantov patria do triedeného zberu plastov. Sklenené obaly patria do skla, do plastov sa má vyhodiť len plastový vrchnák.



Obaly zo zubnej pasty, sprchového gélu, šampónu a telového krému patria do kontajnerov na plast. „Obaly by mali obsahovať čo najmenej zvyškov. Ak v obale ostalo malé množstvo krému či šampónu, vytlačte ho do vrecúška a vyhoďte do zmesového odpadu," vysvetľuje Kretter. Dodala, že ak majú ľudia doma viac kozmetiky, ktorá sa už nedá využiť, je potrebné ju odovzdať na zbernom dvore.



„Tégliky z pleťových krémov sú väčšinou zo skla, preto aj patria do triedeného zberu skla. Plastové vrchnáky z téglikov patria do kontajnerov alebo vriec na plast," hovorí Kretter. Kovové viečka treba vytriediť samostatne do kovov alebo plastov, podľa toho, ako je v obci zber zavedený.



Obaly z mejkapov či parfumov patria do kontajnerov a vriec na sklo. V prípade lakov na nechty je potrebné zliať ich zvyšky a dať do zmesového odpadu. Prázdna fľaštička z laku patrí do skla. Očistený štetec s vrchnáčikom patrí do plastov, povedala Kretter.



Vytriediť sa dá aj rúž na pery a očné tiene. Zvyšky kozmetiky je však potrebné odstrániť z obalu a vyhodiť medzi zmesový odpad. Paletku z očných tieňov možno podľa Kretter vytriediť do plastov, obal z rúžu buď do plastov alebo do kovu.



Obaly z aviváže, práškov na pranie a čistiacich prostriedkov možno vytriediť do plastov. Nespotrebované čistiace prostriedky je treba odniesť v pôvodnom balení na zberný dvor. „Rôzne čistiace prostriedky nezlievajte do jednej nádoby, pri vzájomnom kontakte by mohli zreagovať a vytvoriť nebezpečnú zmes," upozorňuje Kretter.



Do zmesového či triedeného odpadu nepatrí nespotrebovaná farba na vlasy. Tuba na farbu a vyvíjajúca emulzia by sa mali zlikvidovať ako nebezpečný odpad. Odovzdať by sa mali na zbernom dvore alebo v rámci zberu nebezpečného odpadu, vysvetľuje Kretter. Dopĺňa, že papierová škatuľa patrí do papiera a plastové rukavice do nádoby na plasty.



Hygienické potreby, ako napríklad vlhčené obrúsky, plienky, tampóny či vložky, sa vyhadzujú do zmesového odpadu. „Nepatria do triedeného zberu a už vonkoncom nie do toalety," poznamenala Kretter.



Poukázala aj na zubnú kefku, ktorá sa skladá z viacerých materiálov, preto by sa mala vytriediť podľa väčšinovej zložky. Najčastejšie podľa nej treba dať kefky do plastov. Niektoré sa dajú odovzdať v špecializovaných obchodoch, ktoré ich zbierajú a ďalej recyklujú.