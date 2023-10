EP: Ďuriš Nicholsonová je spravodajkyňou pre európsky preukaz ZŤP

Brusel/Štrasburg 5. októbra (TASR) - Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (Jablko) bola v stredu v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) vymenovaná za hlavnú spravodajkyňu europarlamentu pre smernicu EÚ, ktorou sa zavádza európsky preukaz osoby so zdravotným postihnutím a európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím. Poslankyňa túto správu vo štvrtok potvrdila pre spravodajcu TASR.



Ďuriš Nicholsonová uvedenú smernicu označila za "extrémne dôležitú", lebo v praxi pozitívne ovplyvní životy miliónov zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP).



"Budem mať hlavné slovo na budúcej podobe európskeho preukazu osôb so zdravotným postihnutím, ktorý by mal konečne zrovnoprávniť asistenciu, zľavy a rôzne výhody, napríklad parkovanie, pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých 27 štátoch EÚ," uviedla poslankyňa.



Ako vyjednávačka EP urobí všetko pre to, aby európsky parkovací preukaz pre osoby so zdravotným postihnutím zbytočne nedostávali celebrity, vplyvné osoby alebo trebárs ľudia spájaní s organizovaným zločinom a nezaberali tak parkovacie miesta vyhradené pre držiteľov preukazov ZŤP.



Európska komisia predstavila legislatívny návrh na zavedenie parkovacieho preukazu a štandardizovaného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím začiatkom septembra. Ide o legislatívny návrh, ktorý má uľahčiť osobám so zdravotným postihnutím uplatňovať si rovnaké právo na slobodný pohyb v rámci všetkých krajín EÚ. Zahŕňa to dopravu, kultúrne podujatia, múzeá, rekreačné a športové centrá, či zábavné parky.



Poslankyňa zároveň potvrdila, že po predčasných parlamentných voľbách na Slovensku sa mierne zmení aj slovenské zastúpenie v europarlamente. Líder strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka už pred voľbami avizoval, že sa vzdá funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu. Túto funkciu by po ňom mohol obsadiť europoslanec Martin Hojsík (PS). Keď sa Šimečka vzdá funkcie europoslanca, jeho náhradníkom bude Jozef Mihál, ktorý v roku 2019 kandidoval v eurovoľbách za koalíciu PS-SPOLU a teraz ako člen strany Jablko vytvorí s Nicholsonovou vlastné "krídlo" v liberálnej frakcii Obnovme Európu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)