EP prerokuje rezolúciu odsudzujúcu zločiny voči LGBTI+ ľuďom

Brusel/Štrasburg 17. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) bude tento týždeň počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu rokovať aj o návrhu rezolúcie, ktorá odsudzuje zločiny z nenávisti voči LGBTI+ ľuďom v Európe. TASR o tom v pondelok informoval slovenský europoslanec a podpredseda EP Michal Šimečka (PS).



Predsedníčka EP Roberta Metsolová to potvrdila v pondelok večer počas svojho príhovoru, ktorým otvorila druhé zasadnutie v októbri.



Spresnila, že rezolúciu, ktorá odzrkadľuje stúpajúcu mieru nenávisti voči LGBTI+ osobám v Európe a homofóbnu vraždu dvoch ľudí na Slovensku, navrhla zaradiť do rokovacieho programu prostredníctvom Šimečku liberálna frakcia Obnovme Európu (RE).



Za Šimečkov návrh na zmenu programu schôdze EP hlasovalo 325 z 367 europoslancov.



Šimečka pre TASR uviedol, že rezolúcia predložená na rokovanie je reakciou na minulotýždňový teroristický útok na LGBTI+ ľudí v Bratislave.



Vo svojom vystúpení v pléne EP Šimečka opísal udalosti, ku ktorým došlo v Bratislave 12. októbra a dodal, že 19-ročný útočník dobre vedel, na členov akej komunity útočí.



"Slovenská polícia prekvalifikovala tento hrozný čin na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku a pokiaľ viem, je to prvý teroristický čin proti LGBTI+ ľuďom v Európskej únii. Europarlament by mal vyslať jasný signál solidarity a toho, že stojí za ľudskými právami všetkých ľudí. V EÚ by sa nikto nemal cítiť ohrozený alebo mať menej práv iba pre svoju identitu či sexuálnu orientáciu," vyhlásil Šimečka.



Rozprava v pléne EP za účasti zástupcov Európskej komisie a Rady EÚ sa uskutoční v utorok podvečer. Poslanci budú o tomto uznesení hlasovať vo štvrtok.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)