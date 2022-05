EP schválil Hojsíkovu správu o prísnejšej regulácii toxických látok

Brusel/Štrasburg 6. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok vo Štrasburgu veľkou väčšinou schválili legislatívnu správu slovenského europoslanca Martina Hojsíka (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu o prísnejšej regulácii toxických látok v odpade. Informuje o tom spravodajca TASR.



Hojsík pre TASR spresnil, že ide o takzvané perzistentné organické látky, ktoré má EÚ legislatívne riešiť. Ide o najškodlivejšie látky, aké poznáme – dioxíny, ktoré spôsobujú rakovinu a vznikajú pri spaľovaní odpadu, alebo PCB látky, ktoré kontaminujú veľkú časť Horného Zemplína okolo Chemka Strážske, brómované spomaľovače horenia ešte pred 15 rokmi používané v elektronike či fluórované látky, ktoré sa našli aj v ľudom neprístupných plesách vo Vysokých Tatrách.



"Tieto látky sú celosvetovo zakázané, ale ešte stále sa môžu nachádzať v starších mobilných telefónoch, počítačoch či televízoroch. To, o čom moja správa rozhoduje, je, že keď tieto výrobky recyklujeme, aby sme zabránili znovupoužitiu týchto látok v nových výrobkoch, aby nedochádzalo k toxickej recyklácii," vysvetlil. Ľudia by podľa neho mali dôverovať tomu, že výrobky z recyklovaných plastov neobsahujú toxické látky.



Hojsík ocenil, že návrh, ktorý v mene EP presadzuje, mal podporu všetkých politických frakcií, a spresnil, že už na budúci týždeň by sa o tejto téme mali začať rokovania s Európskou komisiou a členskými štátmi EÚ.



Poslanec Michal Wiezik (PS) dodal, že ide o vážnu tému pre ľudské zdravie, lebo hrozí, že pri podpore obehovej ekonomiky a recyklácie sa do obehu znovu dostanú látky, ktoré sú extrémne toxické, zostávajú v ľudskom organizme a ohrozujú životy dospelých, detí aj nenarodených detí. "Musíme mať mechanizmus, ktorý dokáže z materiálov určených na recykláciu vybrať nebezpečné látky, označiť ich za nebezpečný odpad a adekvátne s ním nakladať," opísal situáciu.



Wiezik upozornil, že tieto látky boli objavené aj na Sahare, v Antarktíde či vo Vysokých Tatrách. Takéto látky sa už nevyrábajú, ale pretrvávajú a nerozkladajú sa v prírode, a preto musí byť spôsob, ako eliminovať ich pribúdanie. Spresnil, že EP sprísnil zákonné limity pre uvedené toxické látky viac, ako navrhla Európska komisia, a vyjadril nádej, že sa to zohľadní aj počas nadchádzajúceho trialógu a členské štáty EÚ tiež začnú túto problematiku riešiť s plnou vážnosťou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)