EP vyzýva slovenskú vládu na pokrok v ochrane práv LGBTIQ+ ľudí

Štrasburg 20. októbra (TASR) – Európsky parlament (EP) vyzval vo štvrtok slovenskú vládu, aby dosiahla zmysluplný pokrok pri ochrane LGBTIQ+ osôb pred trestnými činmi z nenávisti. V uznesení schválenom v reakcii na nedávnu vraždu v Bratislave ju tiež žiada, aby zaujala rázny verejný postoj proti porušovaniu ľudských práv týchto osôb, informuje TASR.



Rezolúciu inicioval podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka (Progresívne Slovensko).



Poslanci reagovali na minulotýždňové udalosti (12. októbra) v Bratislave, kde "krajne pravicový ozbrojený radikál zavraždil pred barom homosexuálov dvoch mladých mužov – Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča".



Uznesenie, ktoré podporilo 447 poslancov, 78 bolo proti a 45 sa zdržalo hlasovania, odsudzuje nenávisť a násilie voči "osobám na základe ich pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo prejavu a pohlavných znakov na Slovensku aj v EÚ".



V texte uznesenia sa uvádza, že "tento zbabelý teroristický čin" proti komunite LGBTIQ+ bol motivovaný krajne pravicovou ideológiou. Uznesenie vyzýva slovenskú vládu, aby preukázala "skutočné odhodlanie jasne pokročiť vpred v ochrane LGBTIQ+ osôb" a zaujala rozhodný verejný postoj proti porušovaniu ich ľudských práv.



Parlament zároveň vyjadril "vážne znepokojenie nad častým používaním urážlivého, agresívneho a homofóbneho jazyka voči komunite LGBTIQ+ na Slovensku, a to aj bývalými a súčasnými členmi vlády". Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na odmietnutie akejkoľvek formy spolupráce s krajne pravicovými extrémistickými silami.



S odkazom na podobné trestné činy z nenávisti v Bulharsku, Chorvátsku a Litve europoslanci vyjadrili hlboké znepokojenie nad beztrestnosťou skupín zameraných proti LGBTIQ+ osobám, najmä krajne pravicových extrémistických skupín, a dôrazne odsúdili vlády štátov EÚ, ktoré sa s cieľom získať prístup k moci a udržať si ju spoliehajú na podporu krajne pravicových a ďalších politických strán neznášanlivých voči LGBTIQ+ osobám.



Poslanci sa obávajú, že mladšie generácie sa čoraz menej zaujímajú o dejiny fašizmu vrátane "nenávisti voči LGBTIQ+ osobám, etnickým menšinám a židovskému obyvateľstvu". Zdôraznili, že je preto potrebné, aby školské osnovy venovali väčší priestor učeniu o rôznych ideológiách a ich dôsledkoch.



Členské štáty by podľa uznesenia Európskeho parlamentu mali zabezpečiť, aby boli trestné činy z nenávisti voči LGBTIQ+ osobám vyšetrované a páchatelia týchto činov stíhaní, vrátane podnecovania nenávisti na internete.



Európska únia by okrem toho mala začať kampane proti naratívom zameraným proti LGBTIQ+ osobám a financovať programy na podporu miestnych organizácií a občianskych iniciatív s cieľom pomôcť rozvíjať schopnosť obyvateľstva odolávať pravicovému extrémizmu.



Poslanci EP nakoniec vyzvali Radu EÚ (členské štáty), aby rozšírila zoznam trestných činov EÚ o prejavy a trestné činy z nenávisti, a vyzvali Maďarsko a Poľsko, aby prestali blokovať prijatie tohto rozhodnutia.



"Nerobím si ilúzie, že situácia sa zmení okamžite. Mnohé z práv, ktoré dnes LGBTI ľuďom na Slovensku chýbajú, sú vo výhradnej kompetencii národných štátov a mnohí domáci politici, žiaľ, stále vytĺkajú kapitál zo šírenia strachu a nenávisti," zdôraznil šéf progresívcov Šimečka.