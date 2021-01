Krajčí: Situácia sa v SR zlepšuje výraznejšie ako v okolitých štátoch

Bratislava 29. januára (TASR) - Epidemická situácia sa v SR zlepšuje, v porovnaní s okolitými krajinami je trend výraznejší. Na piatkovej tlačovej konferencii hodnotiacej aktuálnu situáciu to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO). Na druhej strane, nedarí sa znižovať počet hospitalizovaných v nemocniciach.



Minister informoval, že pri 14-dňovej incidencii prišlo v SR k poklesu zo 605 na 466, zatiaľ čo napríklad v Rakúsku to bolo z 278 na 233, v Poľsku z 257 na 217.



Pozitivita vykonaných PCR testov klesla z 19 na 15 percent, antigénových z troch na dve percentá. Na umelej pľúcnej ventilácii je 308 osôb, čo je mierny pokles oproti minulému týždňu (322). "Výrazne tiež stúpol počet otestovaných, keďže sa testovalo v rámci skríningu, v rámci sedemdňového priemeru sa zvýšil počet testov z 83.301 na 232.343," dodal minister.



Napriek znižujúcej sa pozitivite PCR i antigénových testov sa nedarí znižovať počet hospitalizovaných v nemocniciach, naopak, stúpol z 3285 na 3511. V priebehu siedmich dní sa zvýšil aj priemerný počet denných úmrtí z 94 na 107.



Minister takisto poukázal na to, že kritickými oblasťami v rámci sedemdňovej incidencie sú okresy Hlohovec, Trnava, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Košice, Turčianske Teplice i Bratislava. Z hľadiska výjazdov záchranárov sú na tom najhoršie v Nitrianskom kraji, Košickom a Bratislavskom kraji.



M.Krajčí: Bratislava a Nitra patria k horším okresom, testovať sa nemusia

Okresy Bratislava a Nitra s výsledkom 1,3 a 1,1 percenta pozitívnych patria po celoplošnom skríningu napokon k horším okresom. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) však v piatok avizoval, že uznesenie vlády sa zmení tak, aby obyvatelia nepotrebovali po 3. februári potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Ľudí však vyzval, aby sa testovali. Situácia v miestnych nemocniciach je podľa ministra vážna. Dodal, že každý okres, ktorý sa rozhodne testovať, dostane od štátu testy a päť eur za vykonaný test.



M.Krajčí predpokladá, že núdzový stav a zákaz vychádzania bude pokračovať

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) predpokladá, že vláda od 8. februára obnoví núdzový stav a zavedie ďalší zákaz vychádzania, z ktorého budú platiť v niektorých prípadoch výnimky pre tých, ktorí budú mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.