Epidemiológ: V budúcnosti bude potrebná aj tretia dávka očkovania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Krajina je na začiatku tretej vlny pandémie nového koronavírusu. Najvyšší nárast infikovaných sa očakáva po začiatku školského roka a po otvorení internátov. V tretej vlne bude dominovať delta variant a týkať sa bude najmä nezaočkovaných. V piatok na to upozornil Martin Pavelka, epidemiológ Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR s tým, že v budúcnosti bude potrebná aj tretia dávka vakcíny.vysvetlil Pavelka.Zároveň zdôraznil, že tretia vlna pandémie bude epidémiou nezaočkovaných. Pripomenul, že delta variant nového koronavírusu je vysoko infekčný a každý s ním príde do styku.poukázal Pavelka. Delta variant má tiež iné prejavy, podobá sa na chrípku. Epidemiológ zdôraznil, že z COVID-19 sa stáva preventabilné ochorenie, ktorému sa dá predchádzať očkovaním. Vyzval preto najmä na druhú dávku vakcíny.Štátna tajomníčka MZ Jana Ježíková uznáva, že ľudia sú z pandémie už unavení a pripomenula, že očkovanie je slobodnou voľbou.uviedla Ježíková. Opätovne poukázala na to, že vakcíny sú bezpečné a neboli vyvinuté narýchlo. Očkovacie látky tiež nie sú vyrábané z ľudských embryí.uistila Ježíková.Štátny tajomník a pediater Kamil Száz tiež vyzval na očkovanie detí a učiteľov.skonštatoval Száz.