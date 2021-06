Epidemiologička A. Bražinová: Ak cestovať, tak len do zelených krajín

Bratislava 28. júna (TASR) – Ak chcú Slováci stráviť dovolenku v zahraničí, mali by cestovať len do takzvaných zelených krajín a po návrate sa dať otestovať na ochorenie COVID-19. Odporúča to epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.



Aj pre šíriaci sa delta variant nového koronavírusu však označila cestovanie za hranice Slovenska za rizikové. "Pokiaľ sa vieme samostatne premiestniť do bezpečnej krajiny a tam zotrvať vo svojej bubline, tak to je ešte spôsob, ktorý sa dá odporúčať. Rizikové sú však všetky miesta, kde sa stretávame s inými ľuďmi, ktorí sú často z iných krajín," spresnila Bražinová.