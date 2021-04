Epidemiologická situácia na Slovensku sa naďalej zlepšuje

Bratislava 28. apríla (TASR) – Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku aj naďalej zlepšuje. Na umelej pľúcnej ventilácii je menej ako 200 osôb. Reprodukčné číslo sa drží pod úrovňou 1. V stredu to po rokovaní vlády povedal šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Od štvrtka (29. 4.) sa otvorí čakáreň na očkovanie pre osoby staršie ako 16 rokov.



Ako priblížil, v kľúčových parametroch došlo k poklesu o 20 percent. Aktuálne je zaočkovaných prvou dávkou vakcíny približne 19 percent občanov Slovenska. Efekt očkovania na vývoj situácie sa podľa jeho slov prejavuje s určitým oneskorením.



Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Róbert Suja informoval o tom, že po novom si každý občan, ktorý sa bude registrovať, vyberie okres, kde sa bude chcieť dať očkovať, nevyberie si však vakcinačné miesto.



Podľa jeho slov ostala veľká skupina ľudí, ktorí si zvolili len jedno vakcinačné miesto. Vakcíny budú prideľované automaticky, a to na základe algoritmu alebo veku. Od štvrtka budú do tohto algoritmu zapracovaní aj chronicky chorí pacienti.