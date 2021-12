Epidemiologická situácia sa mierne zlepšila, hrozbou môže byť omikron

Bratislava 14. decembra (TASR) – Epidemiologická situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa mierne zlepšila. Klesajú počty nových prípadov, mierne klesli počty hospitalizovaných, naopak, vzrástol počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii. Pokles bol zaznamenaný aj pri priemerných denných počtoch úmrtí. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík, ktorý podotkol, že naďalej ide o veľmi vysoké čísla a nemocnice na Slovensku sú veľmi blízko svojich kapacitných limitov.



"Pokračoval aj pokles výjazdov záchraniek. Je to vidieť naprieč všetkými krajmi. Aj pri príjmoch do nemocníc zaznamenávame tento pokles. Stále platí, že približne 81 percent príjmov do nemocníc je u nezaočkovaných proti ochoreniu COVID-19," spresnil Mišík. Záťaž na nemocnice je podľa jeho slov regionálne odlišná.







V niektorých krajoch, napríklad v Bratislavskom, naďalej rastie. "Vo veľkej väčšine krajov však klesajú počty pacientov v nemocniciach. Práve to vnímame ako mimoriadne dôležité. Čím skôr uvoľniť priestor v nemocniciach v kontexte rizika, ktoré predstavuje variant omikron," poznamenal šéf IZA.



Upozornil, že aj napriek pozitívnym číslam sme v nemocniciach naďalej na 82 percentách maxima, ktoré sme ako krajina dosiahli počas druhej vlny pandémie. "Stále do nemocníc prijímame stovky pacientov denne," povedal. V prípade očkovania proti ochoreniu COVID-19 spresnil, že po náraste poklesol záujem o prvé dávky.



Odborníci upozorňujú na variant omikron. "Je doteraz asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol doteraz detekovaný," uviedol epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Jediným riešením podľa neho je očkovanie proti ochorenia COVID-19 tých ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, a zároveň tretia posilňujúca dávka u zaočkovaných. Upozornil, že epidémia ešte stále nie je na konci.



Pavelka upriamil pozornosť na krajiny ako Dánsko a Veľká Británia, kde skokovo narástli nové prípady ľudí, u ktorých bol potvrdený omikron. Podľa Pavelku sa aj na Slovensku prejde do niekoľkých týždňoch z prostredia delty do prostredia omikronu, ktorý bude v krajine dominantným.



Mišík konštatuje, že nárast počtu prípadov môže byť na Slovensku veľmi rýchly a razantný. "Mohlo by to veľmi zaťažovať nemocnice. Kapacitné rezervy v nemocniciach sú minimálne,“ povedal. Odporučil preto, aby sa ľudia pred vianočnými návštevami otestovali či izolovali.