Epidemiológovia považovali za vhodné stanoviť sanitárny deň na nedeľu

Bratislava 15. júna (TASR) – Epidemiológom prišlo v aktuálnej situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu ako prijateľné riešenie stanoviť sanitárny deň na nedeľu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Celý proces sanitácie si totiž podľa úradu vyžaduje profesionálny prístup a dostatok času na realizáciu, čo podľa neho nie je možné v bežné pracovné dni zabezpečiť.



ÚVZ SR poukázal na to, že viaceré prevádzky sú aj v obvyklej situácii počas nedele zatvorené, respektíve majú výrazne obmedzené otváracie hodiny. "V súčasnej epidemiologickej situácii je potrebné týmto postupom venovať náležitú pozornosť, ktorá zahŕňa aj zvýšenú frekvenciu sanitačného dňa. Bežne podľa prevádzkového poriadku zariadenia sa sanitačný deň vykonáva jeden raz za mesiac, eventuálne podľa charakteru práce alebo potreby aj častejšie," komentovala Račková s tým, že súčasná situácia si vyžaduje častejšiu realizáciu sanitačného dňa.



Úrad tiež pripomenul, že opatrenia pri ohrození verejného zdravia vydáva v súlade s platnou legislatívou o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe záverov odborného konzília. To pravidelne sleduje a vyhodnocuje epidemiologickú situáciu, ako aj primeranosť opatrení.



Poslanci Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál, Radovan Kazda (obaja SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) požiadali hlavného hygienika SR Jána Mikasa o zrušenie zákazu nedeľného predaja. Upozorňujú ho na možnú protiústavnosť opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa zakázal nedeľný maloobchodný predaj. Rozhodnutie, aby sanitárnym dňom bola práve nedeľa, vnímajú poslanci ako politické dôvody.