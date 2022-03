Epilepsiou trpia desaťtisíce Slovákov. Ako reagovať počas záchvatu?

Bratislava 25. marca (TASR) - Epileptický záchvat prekoná približne každý 20. človek. Počas záchvatu je potrebné podložiť pod hlavu niečo mäkké a odstrániť z okolia tvrdé predmety. Pri príležitosti Svetového dňa epilepsie, ktorý každoročne pripadá na 26. marca, to pripomína hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



Na Slovensku trpí epilepsiou viac ako 68.000 ľudí, pričom najčastejšie postihuje deti a seniorov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) pribudlo v roku 2020 na Slovensku viac ako 11.000 novodiagnostikovaných pacientov. Z nich bolo 6162 mužov a 4853 žien. „Epilepsia je relatívne časté ochorenie prejavujúce sa opakovanými epileptickými záchvatmi v dôsledku abnormálnej elektrickej aktivity mozgu,“ priblížila Katarína Klobučníková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.



Príčin vzniku ochorenia môže byť podľa lekárky viacero. "V detstve prevládajú vrodené vývojové alebo genetické poruchy mozgu, pozápalové zmeny alebo nádorové ochorenia mozgu. Vo vyššom veku bývajú príčinou epilepsie cievne mozgové príhody, úrazy mozgu, ale aj konzumácia alkoholu a iných toxických látok. Často sa však príčina epilepsie nezistí," vysvetlila.



Pri epileptickom záchvate je dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc, ktorej cieľom je, aby sa človek nezranil. „Postihnutým zmietajú kŕče celého tela a chrčivo dýcha. Ďalším typickým príznakom je pena okolo úst, často aj krvavá, a pomočenie sa,“ priblížila Krčová.



Pod hlavu pacienta je podľa jej slov potrebné položiť niečo mäkké. Treba sa tiež snažiť odstrániť z dosahu pacienta tvrdé predmety, o ktoré sa môže udrieť, ako je radiátor alebo nábytok. „Okamžite voláme na tiesňovú linku 155. V žiadnom prípade mu nedávame do úst žiadne predmety ani prsty, riskujeme vlastné vážne zranenie. Rovnako sa ho nesnažíme počas záchvatu preberať,“ upozornila Krčová. Záchvat by mal spravidla odznieť po niekoľkých minútach.



Príznaky epileptického záchvatu môžu byť rôzne. „Od minimálnych prejavov ako chvíľkové zahľadenie sa, záraz v reči či myknutie končatinami až po záchvaty s kŕčmi celého tela a bezvedomím,“ upozornila Klobučníková. Dodala, že spúšťačom záchvatu môže byť napríklad blikavé svetlo z televízie, mobilu či tabletu. Riziko tiež zvyšuje nedostatok spánku.



Základom liečby je podľa jej slov spolupráca s pacientom. Dodržiavať by mal pravidelný spánkový režim, zákaz alkoholu a predpísanú medikáciu. „V súčasnosti sú k dispozícii moderné antiepileptiká, ktoré vo väčšine prípadov dokážu stabilizovať záchvaty. Asi vo štvrtine prípadov lieky u pacientov nezaberajú, vtedy nastupuje na rad epileptochirurgická liečba,“ ozrejmila odborníčka.



Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa pripomína, že liečba epilepsie je finančne náročná. „Minulý rok vynaložila najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku na liečbu epilepsie u detí viac ako 493.000 eur, u dospelých náklady v roku 2021 presiahli sumu 4,4 milióna eur,“ uviedla manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová.



Pri príležitosti Svetového dňa epilepsie nahrali rodičia detí s týmto ochorením hymnu Nič so mnou nezatrasie. V niektorých mestách budú pri tejto príležitosti prebiehať udalosti pod názvom Počítaj so mnou. Ich cieľom je zvýšenie povedomia o epilepsii.