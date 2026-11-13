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EPPO zastavila konanie k dodávke munície zo SR na Ukrajinu v roku 2022
Podľa EPPO bolo preukázané, že Ukrajina požiadala Slovensko o urýchlené dodanie, na základe čoho vláda SR rozhodla o jej darovaní.
Autor TASR,aktualizované
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Luxemburg 13. novembra (TASR) - Európska prokuratúra (EPPO) v piatok zastavila konanie vo veci podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov Európskeho mierového nástroja pri dodávke munície, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine v roku 2022. Vyšetrovanie viedlo k záveru, že zabezpečené dôkazy nepreukázali spáchanie trestného činu, uviedla prokuratúra vo vyhlásení zaslanom TASR.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2025 v súvislosti s dodávkou munície, ktorú ministerstvo obrany SR poslalo Ukrajine na základe dvoch kúpnych zmlúv, uzavretých so spoločnosťou ovládanou štátom, vo februári a marci 2022.
Podľa EPPO bolo preukázané, že Ukrajina požiadala Slovensko o urýchlené dodanie, na základe čoho vláda SR rozhodla o jej darovaní. Náklady boli následne uhradené z Európskeho mierového nástroja, a to v súlade s jeho účelom.
Vyšetrovanie zároveň potvrdilo, že rezort obrany pri uzatváraní zmlúv na nákup munície uplatnil výnimku z dôvodu naliehavosti - vojnového stavu vyhláseného na Ukrajine - podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj to, že všetka nakúpená munícia bola dodaná Ukrajine a že kúpna cena zodpovedala trhovej hodnote v danom čase.
Európska prokuratúra informovala v júni 2025 o tom, že preveruje podozrenie zo sprenevery 7,4 milióna eur určených na pomoc Ukrajine. Vtedy oznámila zadržanie ôsmich osôb, z toho štyri boli z ministerstva obrany. Podľa EPPO v tom čase existovalo podozrenie, že postup verejného obstarávania mohol byť zmanipulovaný a munícia predražená.
Stála komora EPPO ale podľa najnovšieho vyhlásenia nezistila ani po dôkladnom vyšetrovaní spáchanie trestného činu. V prípade SR návrh európskeho delegovaného prokurátora na zastavenie konania posúdili a schválili traja európski prokurátori z iných členských štátov, než je členský štát, v ktorom prebiehalo vyšetrovanie.
Demokrati vítajú rozhodnutie Európskej prokuratúry zastaviť konanie vo veci podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov z Európskeho mierového nástroja určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Tvrdia, že je to ďalší z dôkazov o tom, že vláda Eduarda Hegera a vtedajší minister obrany Jaroslav Naď konali zákonne, hospodárne, no najmä eticky. „Je to ďalší krok k úplnému očisteniu vlády Hegera, mňa ako vtedajšieho ministra obrany a našich rozhodnutí. Naopak, dnes sa preukazuje absurdnosť podnetov a vyjadrení tých predstaviteľov dnešnej vlády, ktorí tento hon na mňa a našu vládu spustili. Klamári zostanú klamármi a pravda vždy vyjde na povrch,“ povedal predseda strany Naď.
Vyšetrovanie sa začalo v apríli 2025 v súvislosti s dodávkou munície, ktorú ministerstvo obrany SR poslalo Ukrajine na základe dvoch kúpnych zmlúv, uzavretých so spoločnosťou ovládanou štátom, vo februári a marci 2022.
Podľa EPPO bolo preukázané, že Ukrajina požiadala Slovensko o urýchlené dodanie, na základe čoho vláda SR rozhodla o jej darovaní. Náklady boli následne uhradené z Európskeho mierového nástroja, a to v súlade s jeho účelom.
Vyšetrovanie zároveň potvrdilo, že rezort obrany pri uzatváraní zmlúv na nákup munície uplatnil výnimku z dôvodu naliehavosti - vojnového stavu vyhláseného na Ukrajine - podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako aj to, že všetka nakúpená munícia bola dodaná Ukrajine a že kúpna cena zodpovedala trhovej hodnote v danom čase.
Európska prokuratúra informovala v júni 2025 o tom, že preveruje podozrenie zo sprenevery 7,4 milióna eur určených na pomoc Ukrajine. Vtedy oznámila zadržanie ôsmich osôb, z toho štyri boli z ministerstva obrany. Podľa EPPO v tom čase existovalo podozrenie, že postup verejného obstarávania mohol byť zmanipulovaný a munícia predražená.
Stála komora EPPO ale podľa najnovšieho vyhlásenia nezistila ani po dôkladnom vyšetrovaní spáchanie trestného činu. V prípade SR návrh európskeho delegovaného prokurátora na zastavenie konania posúdili a schválili traja európski prokurátori z iných členských štátov, než je členský štát, v ktorom prebiehalo vyšetrovanie.
Demokrati vítajú rozhodnutie Európskej prokuratúry zastaviť konanie vo veci podozrenia zo zneužitia finančných prostriedkov z Európskeho mierového nástroja určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Tvrdia, že je to ďalší z dôkazov o tom, že vláda Eduarda Hegera a vtedajší minister obrany Jaroslav Naď konali zákonne, hospodárne, no najmä eticky. „Je to ďalší krok k úplnému očisteniu vlády Hegera, mňa ako vtedajšieho ministra obrany a našich rozhodnutí. Naopak, dnes sa preukazuje absurdnosť podnetov a vyjadrení tých predstaviteľov dnešnej vlády, ktorí tento hon na mňa a našu vládu spustili. Klamári zostanú klamármi a pravda vždy vyjde na povrch,“ povedal predseda strany Naď.