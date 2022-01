Erasmus+ sa zameria na inklúziu, digitalizáciu či rozmanitosť

Bratislava 28. januára (TASR) – Nové programové obdobie programu Erasmus+, ktoré potrvá do roku 2027, sa zameria na štyri priority. Ide o digitalizáciu, inklúziu a participáciu mládeže. Štvrtou oblasťou je zelený Erasmus+. Uviedli to počas piatkovej konferencie Vízie Erasmus+.



Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR Marek Moška poznamenal, že program je vnímaný ako úspešný projekt. Cieľom v nasledujúcich rokoch je zvýšiť kvalitatívny vplyv akcií a zabezpečiť rovnaké príležitosti. Na tento účel bude program oslovovať ľudí rôzneho veku a z rôznych kultúrnych, sociálnych i ekonomických prostredí. Zameriavať sa chce na osoby s nedostatkom príležitostí vrátane osôb so zdravotným postihnutím, s ťažkosťami pri vzdelávaní či na ľudí žijúcich vo vidieckych regiónoch.



Ďalšou prioritou je digitalizácia. V rámci programu sa má rozvíjať digitálne vzdelávanie, podporiť sa má kapacita učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou, využívať sa majú aj digitálne nástroje a obsah. Moška uviedol, že vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa mobility realizujú, mnohé aj online spôsobom. Erasmus + bude nasledujúce roky niesť aj prívlastok zelený.



Rozpočet programu sa na roky 2021 - 2027 odhaduje vo výške 26,2 miliardy eur. Vedúca oddelenia pre koordináciu programu Erasmus+ na generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Európskej komisie Ute Haller-Blocková uviedla, že v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím (2014 - 2020) ide takmer o dvojnásobné financovanie. "Aj v pandemických časoch záujem o tento program pokračuje," povedala Haller-Blocková. Podľa jej slov sa očakáva, že počas trvania programu sa na činnostiach mobility v zahraničí zúčastní približne desať miliónov jednotlivcov.



Diskutujúci sa zhodli, že zahraničná mobilita pozitívne vplýva na vzdelávací, osobný, sociálny, ale aj profesionálny rozvoj. A to najmä tým, že zlepšuje znalosti, zručnosti či pomáha budovať dôveru a nezávislosť.