Erdős: Klient Peter G. poprel, že by niekoho vydieral a prijal peniaze

Bratislava 6. decembra (TASR) - Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter G. jednoznačne poprel, že by niekoho vydieral a prijal peniaze. Uviedol to advokát Peter Erdős po výsluchu jeho klienta v súvislosti s návrhom na väzobné stíhanie.



"Klient sa jednoznačne vyjadril ku skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. Zároveň uviedol okolnosti, ktoré mohol uviesť. Vzhľadom k tomu, že je viazaný zákonnou povinnosťou mlčanlivosti. V rámci týchto možností uviedol na svoju obranu aj účel stretnutí, z ktorých má vyplývať ten skutok, ktorý sa mu kladie za vinu," dodal Erdős.



Finančnú zábezpeku, ani iné formy nahradenia väzby súdu neponúkol. Dôvody väzby, ktoré uviedol prokurátor ÚŠP, sú podľa obhajcu hypotetické. "Nie sú tam žiadne konkrétne skutočnosti a žiadne iné konkrétne konanie obvineného, z ktorého by mala vyplývať akákoľvek dôvodnosť čo i len jedného dôvodu väzby," zdôraznil.



Pred Petrom G. už sudkyňa pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde Pamela Záleská vypočula námestníka riaditeľa SIS Borisa B., ktorý je dočasne mimo služby. Momentálne pokračuje výsluchom Mariána K. Výsluch ešte čaká policajného exprezidenta Milana L., ktorého sudkyňa vypočuje ako posledného v poradí. Rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby bude aj v prípade bývalého policajta Ladislava V. Toho vypočula už v sobotu (5. 12.).



V sobotu rozhodla o väzbe pre dvoch obvinených. Bývalého viceprezidenta Finančnej správy Daniela Č. a bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozefa R. Dôvodom ich väzobného stíhania je obava z ovplyvňovania svedkov.