Erdös: Rozhodnutie NS SR nestíhať advokáta Alexandra F. je zákonné

Bratislava 21. júna (TASR) - Pondelkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, nestíhať bratislavského advokáta Alexandra F. väzobne, je zákonné. Vyslovil svoj názor Peter Erdős, obhajca Alexandra F.



"Hodnotím rozhodnutie súdu predovšetkým ako zákonné. Jednak aj v tom rozsahu, ako to vyhodnotil samotný návrh na vzatie do väzby obvinených sudca pre prípravné konanie, ktorý sa veľmi podrobne, jasne a zrozumiteľne vysporiadal s návrhom na vzatie do väzby u môjho klienta Alexandra F. Zároveň treba podotknúť, že návrh neobsahoval žiadne konkrétne skutočnosti, z ktorých by vyplynula akákoľvek dôvodná obava z marenia vyšetrovania, respektíve ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvinených a už tobôž nie z pokračovania v trestnej činnosti pri skutku," povedal advokát po rozhodnutí NS SR nestíhať väzobne nielen jeho klienta, ale aj ďalšieho advokáta Martina R.



Podľa slov Erdösa je momentálne predčasné hodnotiť stav vyšetrovania a či sa jeho klient pokúsi uzavrieť dohodu o vine a treste. "Priznal sa k tomu, čo urobil. Ako to budú vyhodnocovať orgány činné v trestnom konaní, prípadne prokurátor, či to bude dostačujúce na to, aby s ním mohol uzavrieť dohodu o vine a treste, to naozaj ja dnes nedokážem vyhodnotiť. Môj klient prijal zodpovednosť za svoje konanie a vyjadril sa k tomu pred sudcom pre prípravné konanie," povedal obhajca.







Druhý spoluobvinený, advokát Martin R., po vyhlásení rozhodnutia NS SR priznal, že v pondelok bol pripravený na všetko, teda aj na to, že opäť poputuje do väzby. "V minulosti sme predkladali relevantné argumenty a nepomáhalo to," vyhlásil Martin R. Dodal, že si je vedomý závažnosti trestnej činnosti, z ktorej je obvinený. "Verím, že preukážem svoju nevinu," zdôraznil.







"Myslím si, že dôsledok dnešného rozhodnutia je ten, na ktorý aj právna verejnosť dosť dlho čaká. To znamená naozaj jasné a pevné vyslovenie názoru súdu, že do väzby nemôžu zobrať kohokoľvek za čokoľvek. To znamená, že súd vyslovil názor, že prokuratúra si väzbu musí ustáť a že to podanie musí byť obsažné a dôvodné,“ zdôraznil obhajca Martina R. Pavol Antoš.







NS SR nevyhovel v pondelok sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý dvojicu 12. júna do väzby nezobral.



Dvojicu advokátov zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 10. júna. Obvinení sú zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede i krivej prísahy. Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey Club, ktorý sa odohral v roku 2007.