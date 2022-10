Regúlátor pre médiá trvá na posilnení definícií politickej reklamy

Bratislava 6. októbra (TASR) - Európska skupina regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) trvá na posilnení definícií politickej reklamy aj úrovne transparentnosti a na obmedzení techník cielenia a amplifikácie politickej reklamy. V procese legislatívnej prípravy návrhu nariadenia Európskej komisie (EK) o transparentnosti a cielení politickej reklamy to uviedol Ľuboš Kukliš, riaditeľ Rady pre mediálne služby (RpMS) a vedúci pracovnej skupiny ERGA pripravujúcej stanovisko k návrhu smernice. Nová legislatíva by mala platiť najneskôr v prvom polroku 2023.



Nariadenie má zabezpečiť väčšiu transparentnosť politického marketingu voči jeho príjemcom, ale aj regulačným a iným príslušným orgánom s cieľom zamedziť negatívnym vplyvom na demokraciu. "Za kľúčové v tejto súvislosti považujeme zavedenie povinnosti pre platformy poskytovať regulátorom prístup k podrobným dátam o kampaniach v reálnom čase, aby mohli v prípade potreby včas a efektívne zasiahnuť," objasnil Kukliš. K dátam by pritom nemali mať prístup len verejné orgány, ale aj verejnosť a vedecká obec.



ERGA vo svojom stanovisku poukazuje aj na nutnosť vzájomnej spolupráce jednotlivých národných regulačných orgánov v procese implementácie nariadenia, keďže online služby majú cezhraničný charakter. Odporúča okrem iného zaviesť jednoduchší a konzistentnejší režim sankcií, rešpektujúci systém kontrol a vyvážených právomocí.