Erika je predvídavá, Erik sa vie dobre zorientovať

Bratislava 1. februára (TASR) - Ženské meno Erika je odvodené z mužského mena Erik. Meniny oslavujú spolu v ten istý deň - 2. februára.



Eriky sú dievčatá a dámy, ktoré hľadajú zabudnutie v eufórii bezstarostného života. Sú dosť uzavreté, žijú vo svojom malom svete. Možno ich ľahko ovplyvniť.



Na Erikách je pozoruhodné, že majú mimoriadnu predvídavosť. Bytostne túžia po veľkej láske, lebo im dáva pocit bezpečia. Nie je ľahké ich milovať, pretože sa skrývajú za falošný cynizmus.



Obľúbené farby Eriky sú čierna a zelená. Ochranné rastliny medovka a baza, kamene ametyst a jaspis.



Meno z 2. februára majú aj rastliny - vresovce. Napríklad vresovec popolavý (ERICA cinerea), vresovec švrorradový (ERICA tetralix), vresovec blúdivý (ERICA vagans).







Mužské meno Erik má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "ctihodný vládca". Na Slovensku je menej zaužívané, rovnako aj ženská podoba tohto mena.



Ak by sme mali nositeľa krstného mena Erik prirovnať k niektorému zvieraciemu totemu, vybrali by sme leoparda. Erik sa rovnako ako leopard dá strhnúť a vie sa aj dobre zorientovať.



Muži s týmto menom sa vedia prispôsobiť prostrediu a dostanú sa takmer z každého problému. Ich sebavedomie je výrazné. Ak si vezmú do hlavy, že niečo dokážu, tak to určite dokážu. Sú tiež manuálne zruční a komunikatívni. Po štúdiách môžu byť napríklad úspešnými obchodnými zástupcami. Sú odolní voči únave, zavše trpia bolesťami hlavy.



Ich obľúbené farby sú hnedá a čierna. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, kamene zafír a opál.



Svätý Erik IX. Jedvardson (1120-1160) švédsky kráľ a mučeník, pochádzal zo švédskeho kráľovského rodu. S manželkou Kristínou žili cnostným životom, venoval sa ochrane a obhajobe utláčaných, pomáhal chorým a chudobným. Okolo roku 1150 sa stal kráľom veľkej časti Švédska. Mal veľké zásluhu na pokresťančení Fínov, na šírení kresťanstva v severských krajinách Európy. ERIK podobne ako dánsky kráľ sv.Knud bol zavraždený pri bohoslužbe v Uppsale. Je patrónom Švédska, mesta Štokholm a Fínska.



Slovenský básnik a spisovateľ ERIK JAKUB GROCH, básnik a spisovateľ ERIK ONDREJIČKA, v Anglicku narodený rockový gitarista ERIC CLAPTON, švédsky profesionálny hokejista ERIK KARLSSON i ďalší muži s menom ERIK, ERIC majú podľa slovenského kalendára spolu s ERIKAMI sviatok 2. februára.



ERIC je aj skratka digitálnej knižnice o vzdelávacej literatúre, databázy určenej pre akademické a verejné knižnice - The Education Resources Information Center.











