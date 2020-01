Érsek chce pokračovať v začatej práci, Sólymos nevylúčil, že sa vráti

Bratislava 28. januára (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) chce vo vedení rezortu životného prostredia pokračovať v začatej práci. Povedal to po tom, ako ho prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok poverila dočasným riadením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR po prijatí demisie doterajšieho šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Ten nevylúčil, že by po voľbách mohol byť opäť ministrom, závisí to podľa jeho slov od podpory voličov.



Érsek sa po prevzatí vedenia rezortu poďakoval Sólymosovi. "Chcem pokračovať a nie ukončiť jeho prácu, nechať to otvorené, aby ďalší minister, ktorý príde z nových volieb, mohol na to naviazať a pokračovať. Myslím si, že je to dobre naštartované ministerstvo," povedal Érsek s tým, že Sólymos bude vždy k dispozícii, keby potreboval s niečím poradiť.



Na otázku, či bude dávať pozor na krížové záujmy oboch rezortov pod jeho vedením, odpovedal, že chce prejsť oboma ministerstvami ku koncu volebného obdobia tak, "aby nedošlo k havárii".



Sólymos na otázku, či si vie predstaviť, že by sa do vedenia rezortu po voľbách vrátil, odpovedal, že to závisí od podpory voličov. "Keď mi voliči dajú podporu, tak áno," skonštatoval.



Za jeden z najväčších úspechov rezortu pod svojim vedením považuje napríklad schválenie zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Rovnako vyzdvihol celkovú prácu envirorezortu. "Myslím si, že životné prostredie sa dostalo v povedomí spoločnosti na úplne inú úroveň," podotkol.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že Érsek nebude mať problém viesť rezort, pretože na ňom Sólymos nechal "šikovnú skupinu kvalitných ľudí". Jediného, čoho sa Érsek bude musieť vo funkcii vyvarovať, je podľa slov premiéra krížové riadenie. "Aby sám sebe ako ministrovi dopravy nevydával povolenia ako minister životného prostredia na nejaké stavby," poznamenal premiér.



Pellegrini si zároveň myslí, že v tejto zostave už vláda dovládne. Tvrdí, že na žiadnom rezorte neeviduje pnutia, ktoré by smerovali k demisii ďalšieho ministra. "V mojej vláde došlo dnešným dňom k dvom výmenám," povedal premiér s tým, že doteraz odišla z funkcie okrem Sólymosa len ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Na otázku o exministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi reagoval tým, že ho nepočíta do svojej vlády, pretože bol vo funkcii veľmi krátko.



Sólymos odišiel z čela ministerstva po incidente z 22. januára v centre Bratislavy, do ktorého sa zapojil spolu s bratom v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci.



Ministrom sa stal Sólymos po parlamentných voľbách v roku 2016. Do vedenia rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Po demisii vlády z 15. marca 2018, ktorá sa uskutočnila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa Sólymos 22. marca 2018 opäť stal ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.