Eset Science Award už ponúka možnosť nominovať vedecké osobnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií - výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Ocenenie Eset Science Award 2026 už ponúka možnosť nominovať vedecké osobnosti. Nominácie je možné podávať online do 11. mája tohto roka. O výbere laureátov vo vedeckých kategóriách bude aj tentoraz rozhodovať medzinárodná komisia. TASR o tom za spoločnosť informovala Michaela Lukovičová.

Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií - výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Slávnostné vyhlásenie laureátov sa uskutoční počas galavečera 15. októbra.

Témou tohto ročníka ocenenia je zodpovednosť poznania. Ocenenie organizuje Nadácia ESET.
