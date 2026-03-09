< sekcia Slovensko
Eset Science Award už ponúka možnosť nominovať vedecké osobnosti
Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií - výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.
TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Ocenenie Eset Science Award 2026 už ponúka možnosť nominovať vedecké osobnosti. Nominácie je možné podávať online do 11. mája tohto roka. O výbere laureátov vo vedeckých kategóriách bude aj tentoraz rozhodovať medzinárodná komisia. TASR o tom za spoločnosť informovala Michaela Lukovičová.
Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií - výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Slávnostné vyhlásenie laureátov sa uskutoční počas galavečera 15. októbra.
Témou tohto ročníka ocenenia je zodpovednosť poznania. Ocenenie organizuje Nadácia ESET.
