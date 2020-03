Eskorty väzňov sú realizované len v nevyhnutných prípadoch

Bratislava 19. marca (TASR) – Eskorty obvinených a odsúdených príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sú aktuálne realizované len v nevyhnutných prípadoch. To predovšetkým do civilných zdravotníckych zariadení a do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne s cieľom diagnostikovať liečenie chorých osôb.



Uvádza sa to na webovej stránke ZVJS. Premiestňovanie obvinených a odsúdených medzi ústavmi je realizované len v nevyhnutných prípadoch, a to najmä na základe požiadaviek súdov a orgánov činných v trestnom konaní, ako aj z dôvodu naplnenosti kapacitných možností ústavov.



"Chceme podotknúť, že zbor nepretržite prijíma osoby do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody na základe rozhodnutia príslušných orgánov (súdov, prokuratúr). Kapacitná naplnenosť v jednotlivých ústavoch stúpa a z tohto dôvodu nie je možné zastaviť premiestňovanie väznených osôb. Naďalej venujeme osobitnú pozornosť príprave a vykonávaniu eskort z hľadiska ich dôslednej organizácie a bezpečnosti. Pred vykonávaním eskorty sa dodržiavajú stanovené hygienické opatrenia - meranie telesnej teploty u všetkých osôb, zabezpečenie ochranných rúšok na tvár a rukavice," uvádza ďalej ZVJS.



Naďalej platí stav od včera, že ochorenie COVID-19 nebolo doteraz potvrdené u žiadnej väznenej osoby ani u príslušníka alebo zamestnanca ZVJS.



Zbor v súčasnosti eviduje viacero väznených osôb, zamestnancov aj príslušníkov zboru, ktorí sú v karanténe, v súlade s ustanoveniami opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia vydaného hlavným hygienikom SR, z titulu ich návratu zo zahraničia alebo prijatia do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.



Opatrením je domáca karanténa príslušníkov a zamestnancov zboru a izolácia dotknutých väznených osôb v zariadeniach zboru v súlade s protiepidemickými pokynmi.



V slovenských väzniciach sa v súčasnosti nachádza 1637 obvinených a 9076 odsúdených. Z celkového počtu väznených osôb je 813 žien, 83 mladistvých a 221 cudzincov.