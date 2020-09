ESĽP dal v otázke zásahu v Moldave nad Bodvou za pravdu Rómom

Brusel/Štrasburg 1. septembra (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil v utorok rozhodnutie, podľa ktorého došlo 19. júna 2013 vo východoslovenskej Moldave nad Bodvou k porušeniu práv Rómov.



Súd upozornil, že miestni Rómovia boli vystavení neľudskému zaobchádzaniu zo strany polície. Upozornil tiež na nedostatočné vyšetrovanie prípadu a na diskrimináciu na základe etnického pôvodu poškodených.



Súdna inštancia Rady Európy podľa zverejneného rozsudku, ktorý bol prijatý jednohlasne, priznala škody každému z poškodených náhradu vo výške 20.000 eur, ako aj ďalších 6500 eur na pokrytie právnych a administratívnych nákladov.



ESĽP pripomenul, že do operácie v Moldave nad Bodvou bolo zapojených 63 príslušníkov polície a 23 vozidiel. Upozornil tiež na súvisiacu sťažnosť poškodeného R. R., ktorý bol spútaný, odtiahnutý a zbitý obuškami. Súdnoznalecká správa z augusta 2014 okrem iného zistila, že utrpel zlomeninu rebra.



Aj druhý poškodený, R. D., uviedol, že policajti ho zasiahli elektrošokmi a zbili za pomoci obuškov, čo potvrdila aj súdna lekárska správa z augusta 2014. Obaja zbití Rómovia sa podľa policajnej správy bránili zatknutiu.



Európsky súd slovenským orgánom vyčíta hlavne to, že nedokázali riadne zdôvodniť, prečo Rómov v osade bili. Poukázal tiež na neprofesionálnu úvodnú fázu vyšetrovania, v dôsledku ktorého bola spochybnená rýchlosť, efektívnosť a nezávislosť vyšetrujúcich orgánov.



Policajti napríklad nevyhotovili kamerový záznam a Rómov začali vypočúvať, zaznamenávať ich zranenia či identifikovať zasahujúcich príslušníkov až po pol roku od samotného zásahu.



V roku 2016 sa sťažovatelia obrátili na Ústavný súd, keď namietali proti ukončeniu vyšetrovania a porušeniu svojich práv. Poukazovali pri tom na porušenie zákazu mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania či na zákaz diskriminácie podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach.



Obaja poškodení tvrdili, že skutočným cieľom policajnej operácie bola odplata za predchádzajúci incident, počas ktorého došlo k hádzaniu kameňov do policajného auta. Zásah mal podľa sťažovateľov zastrašiť miestnu rómsku komunitu.



„Ministerstvo vnútra SR v plnej miere akceptuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva,“ zareagoval rezort vnútra.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)





Prezidentka: Rozhodnutie ESĽP potvrdilo pochybnosti zásahu v Moldave nad Bodvou



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vníma rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v prospech obetí policajnej razie v Moldave nad Bodvou ako potvrdenie pochybností, ktoré boli od začiatku spájané s týmto zásahom.



"Médiá, bývalá aj súčasná verejná ochrankyňa práv a mimovládne organizácie urobili v tejto téme množstvo užitočnej práce a dnes dal ESĽP za pravdu aj im," skonštatovala hlava štátu. Zneužívanie štátnej moci proti ľuďom je podľa Čaputovej neprípustné, a preto je potrebné, aby sa odstránili pochybnosti aj v ďalších podobných prípadoch.



"Občania potrebujú polícii dôverovať a na to je potrebné, aby sme mali nezávislú policajnú inšpekciu, ktorá by vyšetrovala podozrenia z nezákonného konania policajtov. Hoci sa dlhodobo hovorí o potrebe používania kamier pri policajných zásahoch, v praxi stále nie sú bežné," povedala prezidentka.