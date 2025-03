ESĽP potvrdil, že SR podala podnet na Belgicko pre úmrtie J. Chovanca

Štrasburg 7. marca (TASR) - Slovenská republika podala 27. februára medzištátny podnet na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) proti Belgickému kráľovstvu v súvislosti s úmrtím Jozefa Chovanca na letisku Charleroi. ESĽP tento podnet zaevidoval, informoval v piatok agentúru TASR hovorca Rady Európy Jaime Rodriguez.



Prípad sa týka úmrtia slovenského občana, ktorého ESĽP označuje iba iniciálami J. C., po policajnom zásahu na belgickom letisku a tiež účinnosti následného vyšetrovania belgickými orgánmi. ESĹP v oficiálnom vyhlásení uvádza, že belgická polícia podľa vlastného vyjadrenia zadržala Slováka za to, že nastúpil do lietadla bez pasu.



SR sa v podaní na ESĽP odvoláva na článok 2 Európskeho dohovoru o ľudských právach (právo na život), článok 3 (zákaz mučenia), článok 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článok 14 (zákaz diskriminácie).



Predseda súdu pridelil prípad sekcii ESĽP číslo jeden a oznámil prijatie podnetu žalovanej strane 3. marca 2025. Od tohto dátumu začala plynúť 12-týždňová lehota na prípadné intervencie od tretích strán.



Ide o prvý medzištátny prípad medzi SR a Belgickom, ktorým sa zaoberá ESĽP. Celkovo je to 31. medzištátny podnet podaný na ESĽP od roku 1956.



Jozef Chovanec (38) zomrel v nemocnici v Belgicku 27. februára 2018, tri dni po policajnom zásahu v cele na letisku Charleroi. Zadržali ho ešte pred odletom v lietadle smerujúcom na Slovensko za to, že sa údajne správal agresívne k posádke i voči privolaným policajtom.



V auguste 2020 unikli videozáznamy z policajnej cely, na ktorých vidieť, ako sa Chovanec sebapoškodzuje: búcha hlavou o dvere cely a krváca. Následne sa ho policajti pokúšajú spacifikovať. Muž má pritom tvár zakrytú dekou, policajti sa smejú a jedna policajtka dvíha ruku a hajluje.



Posudok belgických lekárov ukázal, že príčinou smrti Chovanca boli silné nárazy hlavou, ktoré mu spôsobili opuch mozgu. Lekári zároveň skonštatovali, že zastavenie činnosti srdca vyvolala až injekcia od zdravotníkov, ktorí sa ho snažili upokojiť.



Belgický súd vlani v septembri vyniesol rozsudok, podľa ktorého za smrť Chovanca nik nenesie trestnoprávnu zodpovednosť a išlo o poľutovaniahodný súbeh tragických okolností. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár vtedy označil rozhodnutie za škandalózne a avizoval, že SR proti rozsudku podá sťažnosť na ESĽP v Štrasburgu.