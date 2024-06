Súd pre ľudské práva rozhodol v prospech sudkyne Cvikovej

Štrasburg 14. júna (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo štvrtok vyhovel sťažnosti slovenskej sudkyne Denisy Cvikovej a rozhodol, že boli porušené jej práva na osobnú slobodu v spojitosti s väzobným stíhaním. ESĽP jej takisto priznal odškodné 19.500 eur plus pokrytie ďalších výdavkov. TASR informuje podľa oficiálneho rozhodnutia zverejneného na webovej stránke ESĽP.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v marci 2020 rozhodol o väzobnom stíhaní sudkyne Cvikovej a ďalších bratislavských sudcov obvinených z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. ŠTS v auguste toho istého roka rozhodol o jej prepustení; Najvyšší súd (NS) SR však v októbri toto rozhodnutie zrušil. Obvinená podala sťažnosť na Ústavnom súde, ktorý ju však zamietol.



Cviková v spojitosti so svojím väzobným stíhaním podala sťažnosť na pôde ESĽP. Uviedla, že bolo svojvoľné a porušovalo jej práva, píše ESĽP. Takisto žiadala odškodné.



Cviková má v súčasnosti prerušený výkon funkcie sudkyne. Obvinenia vznesené voči nej mali spojitosť s tzv. kauzou Búrka.