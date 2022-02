Slovensko musí zaplatiť odškodné Sýrčanovi obvinenému z prevádzačstva

Brusel/Štrasburg 10. februára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtkovom rozsudku vo veci Jamal Al Alo proti Slovensku jednomyseľne rozhodol, že slovenská strana porušila právo na spravodlivý proces, respektíve právo na predvolanie a výsluch svedkov, zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach.



Súdna inštancia Rady Európy (RE) rozhodla, že Slovensko má zaplatiť sťažovateľovi, ktorý je sýrskym štátnym príslušníkom, 5200 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 1038 eur ako náhradu súdnych nákladov a výdavkov.



Európsky súd pre ľudské práva dostal tento prípad v januári 2020. Al Alo sa sťažoval, že jeho súdny proces na Slovensku a odsúdenie za obvinenie z pašovania migrantov boli nespravodlivé. Dôležitá časť dôkazov proti nemu pochádzala od migrantov, ktorým pomáhal a ktorí boli vypočúvaní až v štádiu prípravného konania. Títo svedkovia boli zo Slovenska vyhostení a neboli prítomní na procese so sťažovateľom, ktorý bol v tom čase bez právneho zástupcu a nezúčastnil sa na výsluchu svedkov v prípravnom konaní.



Súd zistil, že sťažovateľovi bola bez dostatočného odôvodnenia odňatá možnosť vypočúvať alebo dať vypočuť svedkov, ktorých dôkazy mali značnú váhu pri jeho odsúdení. Neexistovali dostatočne dobré dôvody na neúčasť svedkov na súdnom procese, keďže slovenským úradom boli poskytnuté ich adresy po vyhostení zo SR, neboli však použité prostriedky na diaľkové zabezpečenie prítomnosti svedkov.



Podľa ESĽP sa slovenské orgány mali uistiť, že sťažovateľ, ktorý dal od začiatku najavo, že má problémy s chápaním právnych záležitostí, si bol vedomý následkov neuplatňovania svojich práv. Súd právne konanie proti nemu zhodnotil ako nespravodlivé.



Jamal Al Alo je vo výkone trestu odňatia slobody vo väznici v Dubnici nad Váhom. Dňa 28. januára 2017 bol obvinený z tajnej dohody s inými osobami s cieľom prevádzať migrantov cez hranice. Dvaja policajti, ktorí mali sťažovateľa v Bratislave pod dohľadom, ho videli s dvomi podozrivými migrantmi nastupovať do taxíka, ktorý odišiel smerom k hraniciam Slovenska s Rakúskom. Policajti auto zastavili a migrantov zadržali.



Sťažovateľ aj migranti boli vypočutí. Al Alo uviedol, že ich považoval za známych svojho otca a zabezpečil im iba ubytovanie a dopravu. Migranti však tvrdili, že im zaistil prevoz do Nemecka v rámci vopred zaplatenej dohody. Na pohovoroch s migrantmi sa nezúčastnil sťažovateľ, ktorého v tomto štádiu nezastupoval právnik, ani nikto v jeho mene. Al Ala uznali za vinného v máji 2017 a odsúdili na päť rokov odňatia slobody.



Zadržaný Sýrčan sa odvolal na Krajský súd v Bratislave s odôvodnením, že došlo k porušeniu jeho práv na obhajobu a že jeho odsúdenie bolo založené na výpovediach svedkov, dvoch migrantov, ktorí neboli vypočutí prvostupňovým súdom. Odvolaciemu súdu poskytol adresy oboch migrantov v Rumunsku a Dánsku a kópie dokladov totožnosti ich žiadostí o azyl v týchto krajinách.



Krajský súd v auguste 2017 jeho odvolanie zamietol a skonštatoval, že súdny proces so sťažovateľom bol podľa vnútroštátneho práva opodstatnený, pretože migranti, ktorí boli medzičasom vyhostení zo Slovenska, boli považovaní za "nezastihnuteľných". Najvyšší súd SR potvrdil zistenia nižších súdov v marci 2018.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)