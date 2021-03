ESĽP: V roku 2020 pridelil na konanie 289 sťažností voči SR

Bratislava 15. marca (TASR) – V roku 2020 vybavoval Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) 289 sťažností voči Slovenskej republike, vláde SR notifikoval 71 sťažností. Takisto vydal 12 rozsudkov, ktoré sa týkali 14 sťažností, rovnako sedem rozhodnutí o zmieri v prípade 12 sťažností. Vyplýva to zo Správy o činnosti zástupcu SR pred ESĽP, ktorú Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Súd desiatimi rozsudkami týkajúcimi sa 12 sťažností konštatoval porušenie niektorého z článkov Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo strany Slovenskej republiky. V 2019 to bolo päť rozsudkov týkajúcich sa siedmich sťažností," informovali predkladatelia materiálu. Najčastejšie, v siedmich prípadoch, išlo o porušenie práva na spravodlivé súdne konanie. Súd takisto identifikoval v dvoch prípadoch porušenie zákazu mučenia. Ďalšie porušenia sa týkali práva na osobnú slobodu a bezpečnosť, práva na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy, práva na pokojné užívanie majetku a zákaz diskriminácie.



"V jednom prípade súd rozhodol v merite veci výlučne v prospech Slovenskej republiky. V jednom prípade, ktorý sa týkal SR a Ukrajiny, súd rozsudkom vyhlásil námietky proti Slovenskej republike za neprijateľné," uviedli v materiáli.



V minulom roku bolo vláde notifikovaných 71 sťažností, ich počet sa oproti roku 2019, keď súd notifikoval 55 sťažností, zvýšil. Všetky patria do kategórie individuálnych podnetov.



V priebehu roka 2020 bola sťažovateľom celkovo vyplatená suma 108.538,12 eura, z čoho bolo 41.750 eur vyplatených v rámci uzavretých zmierov.



V roku 2020 zastupovala SR v konaní pred ESĽP Marica Pirošíková, ktorá vykonávala funkciu zástupkyne do 31. júla 2020, a následne Miroslava Bálintová, ktorá od roku 2007 vykonáva funkciu spoluzástupkyne. V kancelárii zástupcu ďalej pracovali štyria odborní zamestnanci – právnici a jeden zamestnanec zabezpečujúci administratívu.