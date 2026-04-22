< sekcia Slovensko
ESĽP zamietol sťažnosť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K.
ESĽP vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že prokuratúra nie je súdnym orgánom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zamietol sťažnosť bývalého šéfa zaniknutého Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. proti Slovenskej republike ako neopodstatnenú. Pre TASR to potvrdila Alexandra Szakálová z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR s tým, že ESĽP vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú bez notifikácie sťažnosti žalovanej strane. Na prípad upozornil Denník N.
„Môžeme potvrdiť, že Európsky súd pre ľudské práva 5. februára 2026 verejne oznámil svoje rozhodnutie vo veci Kováčik proti Slovenskej republike, ktoré bolo prijaté 15. januára 2026 výborom troch sudcov,“ spresnila Szakálová. Doplnila, že ministerstvo má o predmetnej sťažnosti a konaní len tie informácie, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ESĽP.
Dušan K. v sťažnosti namietal porušenie svojich práv, ku ktorému malo podľa neho dôjsť tým, že prokuratúra na neho podala obžalobu v korupčnej kauze ešte predtým, než generálny prokurátor stihol rozhodnúť o jeho návrhu na zrušenie obvinenia cez paragraf 363 Trestného poriadku. Sťažovateľ argumentoval, že podaním obžaloby proti nemu na súd ho prokurátor zbavil možnosti využiť mimoriadny opravný prostriedok určený generálnym prokurátorom v súvislosti s obvineniami proti nemu.
ESĽP vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že prokuratúra nie je súdnym orgánom. Rozhodujúcim momentom pre ochranu práv obvineného je práve prístup k nezávislému súdu, ktorý mu bol podaním obžaloby umožnený. Práve Špecializovaný trestný súd mal následne plnú právomoc posúdiť všetky skutkové aj právne aspekty obvinení.
Ako ESĽP vysvetlil, skutočnosť, že o žiadosti sťažovateľa o uplatnenie právomocí generálneho prokurátora nebolo rozhodnuté v dôsledku podania obžaloby, nezbavila dotknutú osobu právnej ochrany. Zodpovednosť za ochranu práv sa podľa ESĽP iba presunula na justíciu, v ktorej je k dispozícii dostatok zákonných prostriedkov na obranu. Súd nenašiel žiadne náznaky, že by tento postup ohrozil celkovú férovosť trestného konania. ESĽP poukázal aj na to, že Dušan K. v tejto veci neuspel v roku 2022 ani pred Ústavným súdom SR.
Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. čelil dvom korupčným kauzám, v oboch figuroval úplatok vo výške 50.000 eur.
V prvej kauze, spojenej so skupinou takáčovcov, bol Dušan K. obvinený z prijatia úplatku za to, že prokuratúra nepodá sťažnosť proti prepusteniu Ľubomíra Kudličku, považovaného za ich bosa, z väzby. Hoci bol za tento skutok v roku 2022 právoplatne odsúdený na osem rokov väzenia, koncom minulého roka Najvyšší súd SR tento rozsudok zrušil pre procesné chyby a zaujatosť sudkyne. V roku 2024 mu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) po podaní dovolania prerušil výkon trestu.
V druhej kauze mal Dušan K. podľa obžaloby v roku 2016 v špeciálne upravenej knihe prijať 50.000 eur za to, že bude blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach. Špecializovaný trestný súd ho v roku 2024 uznal za vinného z prijímania úplatku, ale od uloženia súhrnného trestu upustil. Obžalovaný sa voči rozsudku odvolal, rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.
