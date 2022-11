Ešte donedávna futurizmus, dnes realita

Foto: Slovenská batériová aliancia

Bratislava 7. novembra (OTS) - Už dnes je viac než isté, že zelené technológie budú v budúcnosti hrať prím nielen v doprave, ale aj priemysle. Zároveň, téme inovatívnych energetických riešení sa kladie čoraz väčší dôraz aj kvôli aktuálnej energetickej a environmentálnej kríze. Ktoré riešenia však môžu byť najefektívnejšie v praxi? Mali by sme sa zamerať na batérie? Alebo je efektívnejším riešením práve vodík?. Konferenciu organizuje Slovenská batériová aliancia (SBaA) v spolupráci s Vodíkovou asociáciou Slovenska (NVAS), pričom patronát nad podujatím prevzal Maroš Šefčovič.udávaEnergetická transformácia a cesta k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Aj to sú aktuálne najdôležitejšie ciele, ktoré si špecifikovala EÚ. Tejto tematike bude venovaný aj prvý panel konferencie. Moderátorského kresla sa v tomto prípade zhostí Vazil Hudák (člen dozornej rady SBaA), pričom s hosťami bude diskutovať o príležitostiach členských štátov EÚ, energetickej transformácii, dostupných technológiách, dekarbonizácii na nadnárodnej úrovni, financovaní projektov, skladovaní energie, ale aj konkrétnych možnostiach pre Slovensko.V paneli sa stretnú MAROŠ ŠEFČOVIČ (podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad), LÍVIA VAŠÁKOVÁ (generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády SR), NORBERT HOVANČÁK (člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, a.s.) a GABRIEL SZABÓ (podpredseda predstavenstva Slovnaft, a.s.).Aký potenciál má uskladňovanie energie do batérií v našom regióne? Ako sme na tom s dostupnosťou vysokokapacitných batérií, aké inovatívne riešenia tento trh ponúka a ako vyzerá regulačný rámec pre akumuláciu energie? A čo je dôležité, môžeme dať takýmto batériám druhý život či využiť ich ako zdroj flexibility pre podporné služby? To budú otázky, ktoré sa bude v druhom paneli odborníkov pýtať Marián Smik, predseda SBaA.V diskusii sa stretnú(predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví),(predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS),(predseda predstavenstva a CEO InoBat Energy) a(konateľ Slovenské elektrárne – energetické služby).Záverečný panel konferencie sa zameria na vodík v kontexte klimatických cieľov, energetickej bezpečnosti a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Odborníci budú diskutovať o spustení vodíkových hubov, kľúčových výzvach rozvoja vodíka, ekologických aspektoch, jeho využití v doprave aj v priemysle, ale aj spolupráci so susednými krajinami, vrátane Ukrajiny. Na tieto témy sa zameria moderátor panelu, Ján Weiterschűtz, predseda NVAS.Panelu sa zúčastnia(riaditeľ NVAS – Klaster a Eurowind Slovakia),(generálny riaditeľ eustream),(Hydrogen strategy project manager, DALITRANS) a(Country managing director Czech Republic & Slovakia ALSTOM).