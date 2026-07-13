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M. Eštok: Balík sankcií proti Rusku neobsahuje nič proti záujmom SR
Na zasadnutí FAC sa zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu.
Autor TASR
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Brusel 13. júla (TASR) - Členské štáty v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) neprijali 21. balík sankcií proti Rusku. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Mareka Eštoka však balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky. Informuje o tom TASR.
„Diskusia bude ďalej pokračovať, bude pokračovať na úrovni veľvyslancov na Coreperi (stálych predstaviteľov pri EÚ, pozn. TASR) túto stredu. Stále sú tam nejaké otvorené otázky a bez toho, aby som zachádzal do detailov môžem povedať, že za Slovensko tento balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky,“ vyhlásil Eštok.
Štátny tajomník MZVEZ tvrdí, že SR má nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín.
Na zasadnutí FAC sa zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu.
„Ja som zdôraznil, že slovenská pozícia je veľmi jasná: my podporujeme mierový dialóg, nepodieľame sa a nebudeme sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Zdôraznil som, že, ako bolo povedané, potrebujeme pokračovať v pomoci Ukrajine, v podpore Ukrajiny. Samozrejme, ruka v ruke s tým musí ísť aj podpora mierových aktivít vo vzťahu k Ukrajine a hľadaniu mierového riešenia,“ uviedol Eštok, podľa ktorého bola veľká časť stretnutia venovaná pomoci Ukrajine v príprave na zvládnutie zimného obdobia.
Štátny tajomník na zasadnutí zdôraznil a pripomenul, čo SR robí pre Ukrajinu. „Pripomenul som projekt prepojenia energetických sústav. Na to sme získali aj peniaze z Európskej komisie v objeme 100 miliónov eur, kde zvyšujeme kapacitu prenosu elektriny zo Slovenska na Ukrajinu. Hovoríme o komerčných dodávkach. Hovoril som o pokračovaní humanitárnej pomoci a pripomenul som, že pripravujeme už štvrté rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove, hoci samozrejme teraz, podľa tých najnovších informácií, zatiaľ nie je jasné, kto bude na čele ukrajinskej vlády, takže možno dôjde k nejakému drobnému posunu tohto stretnutia,“ uzavrel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť „realizáciu aktualizovanej politickej stratégie“. Zelenskyj podľa svojich slov ponúkol premiérke Juliji Svyrydenkovej možnosť viesť „novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom“.
„Diskusia bude ďalej pokračovať, bude pokračovať na úrovni veľvyslancov na Coreperi (stálych predstaviteľov pri EÚ, pozn. TASR) túto stredu. Stále sú tam nejaké otvorené otázky a bez toho, aby som zachádzal do detailov môžem povedať, že za Slovensko tento balík neobsahuje nič, čo by bolo proti ekonomickým záujmom Slovenskej republiky,“ vyhlásil Eštok.
Štátny tajomník MZVEZ tvrdí, že SR má nastavený veľmi dobrý mechanizmus verifikácie opatrení, ktoré sú navrhované v sankčných balíkoch, aby sa zabezpečilo, že sa tam nedostane nič, čo by ohrozovalo Slovensko, slovenské firmy alebo napríklad dodávky energetických surovín.
Na zasadnutí FAC sa zúčastnil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a zástupcovia členských štátov sa rozprávali o pokračovaní pomoci pre Ukrajinu.
„Ja som zdôraznil, že slovenská pozícia je veľmi jasná: my podporujeme mierový dialóg, nepodieľame sa a nebudeme sa podieľať na žiadnych formách vojenskej pomoci. Zdôraznil som, že, ako bolo povedané, potrebujeme pokračovať v pomoci Ukrajine, v podpore Ukrajiny. Samozrejme, ruka v ruke s tým musí ísť aj podpora mierových aktivít vo vzťahu k Ukrajine a hľadaniu mierového riešenia,“ uviedol Eštok, podľa ktorého bola veľká časť stretnutia venovaná pomoci Ukrajine v príprave na zvládnutie zimného obdobia.
Štátny tajomník na zasadnutí zdôraznil a pripomenul, čo SR robí pre Ukrajinu. „Pripomenul som projekt prepojenia energetických sústav. Na to sme získali aj peniaze z Európskej komisie v objeme 100 miliónov eur, kde zvyšujeme kapacitu prenosu elektriny zo Slovenska na Ukrajinu. Hovoríme o komerčných dodávkach. Hovoril som o pokračovaní humanitárnej pomoci a pripomenul som, že pripravujeme už štvrté rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré by sa malo uskutočniť vo Ľvove, hoci samozrejme teraz, podľa tých najnovších informácií, zatiaľ nie je jasné, kto bude na čele ukrajinskej vlády, takže možno dôjde k nejakému drobnému posunu tohto stretnutia,“ uzavrel.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu oznámil, že na Ukrajine sa začnú personálne zmeny s cieľom zabezpečiť „realizáciu aktualizovanej politickej stratégie“. Zelenskyj podľa svojich slov ponúkol premiérke Juliji Svyrydenkovej možnosť viesť „novú a významnú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom“.