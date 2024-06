Eštok: Krajský súd odmietol návrhy čurillovcov na neodkladné opatrenia

Bratislava 28. júna (TASR) - Krajský súd odmietol návrhy policajtov, tzv. čurillovcov, na vydanie neodkladných opatrení proti dočasnému postaveniu mimo služby. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že rozhodnutia krajského súdu sú právoplatné.



"K diskriminácii žalobcov, teda čurillovcov, konaním ministra pri vydaní personálnych rozkazov nedošlo, to konštatuje krajský súd," povedal Šutaj Eštok. Tvrdil, že dočasným postavením policajtov mimo služby neporušil zákon. Rozhodnutia súdu sa týkajú ôsmich prípadov policajtov.



Súd podľa ministra tiež konštatoval, že žalobcovia neučinili kvalifikované oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti a toto oznámenie nemá súvis s postavením mimo služby. V súvislosti s poskytnutím ochrany policajtom podal ešte v závere minulého roka trestné oznámenie. "Ak chcete požívať ochranu oznamovateľa, musíte podať trestné oznámenie na svojho nadriadeného," zdôraznil Šutaj Eštok.



Minister ďalej informoval, že od policajtov, ktorým boli neoprávnene vyplatené mzdové nároky, bude Ministerstvo vnútra SR žiadať ich vrátenie. "Ak tieto prostriedky nevrátia, budeme ich súdne vymáhať," podotkol.



Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť najskôr naň.