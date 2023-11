Eštok má podľa PS odstúpiť, jeho koniec chce aj SaS

Bratislava 15. novembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal sám odstúpiť z funkcie. Uviedol to podpredseda parlamentu a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na neodkladné opatrenie súdu v prípade postavenia vyšetrovateľa Štefana Mašina mimo služby. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) poukázal na to, že pre ignorovanie zákonov či útok na nezávislosť súdov musí byť šéf rezortu odvolaný.



KDH zároveň vyzýva Šutaja Eštoka na komunikáciu s Úradom na ochranu oznamovateľov (ÚOO). "Opätovne vyzývame ministra vnútra, aby vykonal nápravu v súvislosti s jeho protiprávnymi krokmi a ihneď začal komunikovať s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti," uviedol predseda KDH Milan Majerský.



Ako zdôraznil poslanec hnutia Slovensko Roman Mikulec, ďalší sudca potvrdil, že minister vnútra porušuje zákony. "Mestský súd Bratislava IV rozhodol v ďalšom prípade nezákonného postupu ministra vnútra voči vyšetrovateľom NAKA vydaním predbežného opatrenia v prospech vyšetrovateľa Mašina," zhrnul na sociálnej sieti.



Štefan Mašin môže naďalej pôsobiť ako vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Vyplýva to z neodkladného opatrenia, ktoré vydal Mestský súd Bratislava IV. Minister vnútra ešte v októbri rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby jeho a ďalších piatich policajtov, tzv. čurillovcov.