Eštok: Na Dukle sa bojovalo aj o dušu slovenského národa

Na snímke vojnový veterán a účastník Slovenského národného povstania (SNP) Vladimír Strmeň (uprostred) počas osláv 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na Dukle v nedeľu 5. októbra 2025. Foto: TASR - Maroš Černý

Duklu považuje za silný príklad a pripomienku toho, že sloboda nie je samozrejmosť a mier je potrebné chrániť.

Autor TASR
Bratislava 5. októbra (TASR) - Na Dukle sa nebojovalo len o hranice, ale aj o dušu nášho národa. Pri príležitosti 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie to na sociálnej sieti uviedol predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

Pripomenul, že na Dukle sa udiala jedna z najťažších bitiek druhej svetovej vojny na území dnešného Slovenska. „V daždi, blate a pod krížovou paľbou sa tisíce vojakov prebojovávali cez Karpaty, aby Slovensko mohlo znovu dýchať slobodu. Mnohí z nich sa domov už nikdy nevrátili. Ich odvaha a obeta zostali zapísané do našich dejín,“ zdôraznil.

Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.
