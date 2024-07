Štátny tajomník Eštok na zasadnutí Rady EÚ diskutoval aj o Ukrajine

Brusel 22. júla (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok v pondelok v Bruseli na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci informoval o podpore mierových aktivít Maďarska a rovnako aj o iniciatíve s ponukou možnosti hospitalizácie detských pacientov z Ukrajiny na Slovensku. Ministri diskutovali aj o situácii na Blízkom východe. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



V diskusii o Ukrajine podľa MZVEZ rezonoval silný záujem na pokračovaní komplexnej pomoci v reakcii na najnovší vývoj, ako aj v nadväznosti na nedávny summit NATO vo Washingtone. Eštok v tejto súvislosti informoval o telefonickom rozhovore predsedu vlády SR Roberta Fica s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom a o ponuke umiestniť vážne choré deti z Ukrajiny do zdravotníckych zariadení na Slovensku.



Eštok tiež vyhlásil, že SR sa naďalej zapája do podpory energetickej bezpečnosti Ukrajiny. "Sme pripravení poskytnúť pomoc nášmu východnému susedovi pri obnove poškodenej energetickej infraštruktúry a v prípade potreby aj v dodávkach plynu na Ukrajinu," uviedol.



Témou diskusií boli aj zahraničné cesty maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý v júli navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené štáty, pričom tieto zahraničné cesty označil za "mierovú misiu". Lídri EÚ v reakcii uviedli, že Orbán počas nich nehovoril v mene 27-členného bloku. Štátny tajomník zopakoval, že SR nepodporuje kritiku Maďarska za jeho mierové aktivity a odmieta akékoľvek úvahy o bojkotovaní maďarského predsedníctva v Rade EÚ.



Eštok v súvislosti so situáciou na Blízkom východe ocenil dosiahnutý pokrok pri sprostredkovaní dohody o prímerí a prepustení izraelských rukojemníkov. "Únia a jej členské štáty musia zvýšiť diplomatické úsilie na podporu prebiehajúcich negociácií. Prímerie umožní predísť ďalším civilným obetiam konfliktu a môže napomôcť deeskalácii situácie na izraelsko-libanonskej hranici," povedal.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár a jeho maďarský náprotivok Péter Szijjártó v pondelok spoločne iniciovali urgentnú výzvu Európskej komisii v súvislosti s ukrajinským zastavením tranzitu ropy z Ruska dodávanej do oboch štátov spoločnosťou Lukoil. Blanár vyhlásil, že ukrajinské opatrenia sú porušením ustanovenia asociačnej dohody uzatvorenej medzi EÚ a Ukrajinou. Pripomenul, že v rámci sankcií EÚ voči Rusku má SR výnimku na dovoz ropy do konca roka, pričom podľa neho ukrajinská strana Slovensku uplatnenie tejto výnimky znemožnila.