Eštok: Opozícia šírila poplašné správy, bude sa tým zaoberať polícia

Bratislava 10. januára (TASR) - Opozícia v prípade vyjadrení o možných podvodoch s katastrálnymi dátami po kybernetickom útoku šírila poplašné správy. Vyhlásil to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po piatkovom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostnej rady SR. Dodal, že vyjadreniami opozície sa budú zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní (OČTK).



"Všetko to strašenie opozície je iba pokračovaním jej práce, pretože nevie nič iné, ako šíriť nenávisť a nepokoj," vyhlásil minister vnútra. "Týmto šírením poplašných správ sa ex offo budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní," zdôraznil. OČTK tiež podľa jeho slov už od začiatku nahlásenia bezpečnostného incidentu vyšetrujú prípad.



"Ministerstvo vnútra poskytlo plnú súčinnosť pri odstraňovaní dosahov hackerského útoku," dodal Šutaj Eštok. Na piatkovej bezpečnostnej rade podľa jeho slov schválili dokument o potrebných krokoch na predchádzanie podobným bezpečnostným incidentom. Šutaj Eštok potvrdil, že kyberútok bol bezprecedentný a v rozmeroch, v ktorých sa ešte neudial v rámci Európy. "Po informáciách z piatkovej bezpečnostnej rady však môžeme plne garantovať, že k žiadnym stratám akýchkoľvek údajov, ktoré eviduje kataster, nedošlo," uviedol.



Ministerstvo vnútra SR aj Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR v stredu (8. 1.) potvrdili, že informačný systém úradu, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia, dodávateľ informačných systémov pre úrad ho identifikoval už v nedeľu (5. 1.) ráno. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Predseda ÚGKK Juraj Celler vo štvrtok (9. 1.) na tlačovej konferencii vyhlásil, že k zásahom do databázy katastra nedochádza, nemenia sa vlastníci ani vlastnícke vzťahy. Incident vyšetrujú všetky bezpečnostné zložky.