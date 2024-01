Eštok považuje zavedenie telových kamier v polícii za dobrý nápad

Bratislava 13. januára (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podporuje zavedenie telových kamier v polícii. Ako uviedol v rozhovore pre TASR, považuje to za dobrý nápad.



"Dnes je taká situácia, že takmer každý občan si vie prostredníctvom smartfónu nahrať výkon úradníka, policajta, hocikoho, čiže myslím si, že je to jedna z ciest, ktorou pôjdeme," skonštatoval. Ako doplnil, policajt by vďaka telovým kamerám mohol byť pri niektorých sporných zákrokoch istený.



Na zavedenie telových kamier vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a jej nástupkyňa Mária Patakyová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v Michalovskom okrese. Za nutnosť považuje telové kamery aj aktuálny ombudsman Róbert Dobrovodský.



Súťaž na kamerové systémy pripravovanú za ministerky vnútra Denisy Sakovej (vtedy Smer-SD, dnes Hlas-SD) zrušil Úrad pre verejné obstarávanie pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Pod vedením exministra Romana Mikulca (hnutie Slovensko) zrealizovalo Ministerstvo vnútra SR v decembri 2021 na nákup telových kamier prípravné trhové konzultácie.