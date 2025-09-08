Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 8. september 2025Meniny má Miriama
< sekcia Slovensko

Eštok rokoval s portugalskou tajomníčkou o vzájomných vzťahoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Partneri potvrdili záujem o rozšírenie politického dialógu založeného na spoločnom členstve v Európskej únii (EÚ) a NATO s cieľom hľadať možnosti ďalšej spolupráce.

Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - V pondelok do Bratislavy pricestovala štátna tajomníčka pre európske záležitosti Ministerstva zahraničných vecí Portugalskej republiky Ines Domingosová, ktorá rokovala so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Marekom Eštokom. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Partneri potvrdili záujem o rozšírenie politického dialógu založeného na spoločnom členstve v Európskej únii (EÚ) a NATO s cieľom hľadať možnosti ďalšej spolupráce.

Slovensko-portugalské vzťahy ponúkajú veľký potenciál v rozvoji ekonomickej spolupráce v automobilovom priemysle, technologických inováciách, obnoviteľných zdrojoch energií, ale tiež v cestovnom ruchu či digitalizácii verejnej správy,“ uviedol Eštok.

Kľúčovou témou diskusie bola spolupráca na európskej úrovni, kde je aktuálne jednou z najdôležitejších priorít pripravovaná revízia Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034, a to najmä v kontexte reformy a modernizácie kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky.

„Je potrebné nájsť citlivú rovnováhu medzi zachovaním prínosov týchto tradičných politík a súčasne nájsť zdroje pre nové výzvy, ako je nelegálna migrácia, obrana a infraštruktúra,“ zdôraznil Eštok, ktorý s portugalskou štátnou tajomníčkou hovoril tiež o energetickej bezpečnosti a rozširovaní EÚ so zameraním na západný Balkán a krajiny Východného partnerstva.

SR opätovne vyzdvihla vojenskú prítomnosť portugalských ozbrojených síl na vojenskej základni v Lešti v rámci bojovej jednotky NATO. Kontingent sa koncom augusta navýšil z 26 na 130 vojakov. „Pôsobenie portugalských vojakov na našom území v rámci posilnenia východného krídla NATO potvrdzuje naše významné spojenectvo a je prejavom solidarity Portugalska voči Slovensku a našim obyvateľom, ktorú si veľmi vážime,“ zdôraznil Eštok.
.

Neprehliadnite

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju