Eštok rokoval s veľvyslancom Egypta, ocenil prístup k evakuačným letom
Štátny tajomník i veľvyslanec potvrdili záujem o ďalšie prehlbovanie slovensko-egyptských vzťahov.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Štáty tajomník rezortu zahraničných vecí Marek Eštok rokoval s veľvyslancom Egypta v SR Walidom Mohamedom Ismailom Mahmoudom. Témou bola najmä aktuálna situácia na Blízkom východe. Eštok ocenil prístup krajiny pri evakuačných letoch. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na sociálnej sieti.
„Vážime si aktívny prístup Egypta pri mimoriadnych letoch pre slovenských a ďalších občanov Európskej únie, ako aj pri zabezpečení telefonického kontaktu medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín,“ uviedol Eštok. Ocenil tiež podporu Egypta pri zdravotníckych evakuáciách, ktoré zabezpečuje Slovensko z Pásma Gazy.
Diskutovalo sa aj o ekonomickej spolupráci. Štátny tajomník i veľvyslanec potvrdili záujem o ďalšie prehlbovanie slovensko-egyptských vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu založeného na vzájomnom rešpekte s cieľom zabezpečiť stabilitu a prosperitu globálneho prostredia.
