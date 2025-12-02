< sekcia Slovensko
Eštok: Slovensko a Spojené kráľovstvo pokračujú v strategickom dialógu
Šátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok prijal nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Bilala Zahida.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Slovenská republika a Británia potvrdili záujem na pokračovaní strategického dialógu na politickej aj expertnej úrovni. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok, ktorý v utorok prijal nového veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku Bilala Zahida. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sú na dobrej úrovni. Od roku 2023 udržiavame pravidelný strategický dialóg, v rámci ktorého diskutujeme o aktuálnych témach nielen na politickej, ale aj na expertnej úrovni,“ uviedol Eštok.
Dodal, že v príprave je stretnutie slovenských a britských expertov v prvom štvrťroku 2026, ktoré sa bude zameriavať na diskusiu o širokej problematike týkajúcej sa Číny.
Štátny tajomník súčasne ocenil oživenie parlamentnej dimenzie bilaterálnych vzťahov, ktoré môžu viesť k ich zintenzívneniu aj na ďalších najvyšších úrovniach.
Dôležitou súčasťou slovensko-britských vzťahov je podľa Eštoka intenzívna ekonomická a investičná spolupráca, ktorá prispieva k ich ďalšiemu posilňovaniu. „Británia je naším významným obchodným partnerom. Hodnota vzájomnej obchodnej výmeny v posledných rokoch kontinuálne rastie, pričom vlani dosiahla 6,23 miliardy eur,“ priblížil štátny tajomník.
Poukázal tiež na význam britských investícií na Slovensku, ktoré prispievajú k zamestnanosti na národnej aj regionálnej úrovni.
Slovensko a Spojené kráľovstvo spája podľa Eštoka pevný záväzok k medzinárodnej bezpečnostnej stabilite. „Sme partnermi nielen v rámci NATO, ale súčasne v širšom medzinárodnom rámci vrátane Organizácie Spojených národov (OSN), kde je Británia stálym členom Bezpečnostnej rady,“ vyhlásil štátny tajomník. Zahida zároveň informoval o kandidatúre Slovenska na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.
Eštok na záver vyzdvihol význam ľudských väzieb medzi oboma krajinami. „Približne 160.000 Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve a 1600 britských občanov žijúcich na Slovensku je prirodzeným mostom našich vzťahov, čo tiež významne prispieva k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami,“ zdôraznil.
„Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sú na dobrej úrovni. Od roku 2023 udržiavame pravidelný strategický dialóg, v rámci ktorého diskutujeme o aktuálnych témach nielen na politickej, ale aj na expertnej úrovni,“ uviedol Eštok.
Dodal, že v príprave je stretnutie slovenských a britských expertov v prvom štvrťroku 2026, ktoré sa bude zameriavať na diskusiu o širokej problematike týkajúcej sa Číny.
Štátny tajomník súčasne ocenil oživenie parlamentnej dimenzie bilaterálnych vzťahov, ktoré môžu viesť k ich zintenzívneniu aj na ďalších najvyšších úrovniach.
Dôležitou súčasťou slovensko-britských vzťahov je podľa Eštoka intenzívna ekonomická a investičná spolupráca, ktorá prispieva k ich ďalšiemu posilňovaniu. „Británia je naším významným obchodným partnerom. Hodnota vzájomnej obchodnej výmeny v posledných rokoch kontinuálne rastie, pričom vlani dosiahla 6,23 miliardy eur,“ priblížil štátny tajomník.
Poukázal tiež na význam britských investícií na Slovensku, ktoré prispievajú k zamestnanosti na národnej aj regionálnej úrovni.
Slovensko a Spojené kráľovstvo spája podľa Eštoka pevný záväzok k medzinárodnej bezpečnostnej stabilite. „Sme partnermi nielen v rámci NATO, ale súčasne v širšom medzinárodnom rámci vrátane Organizácie Spojených národov (OSN), kde je Británia stálym členom Bezpečnostnej rady,“ vyhlásil štátny tajomník. Zahida zároveň informoval o kandidatúre Slovenska na miesto nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029.
Eštok na záver vyzdvihol význam ľudských väzieb medzi oboma krajinami. „Približne 160.000 Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve a 1600 britských občanov žijúcich na Slovensku je prirodzeným mostom našich vzťahov, čo tiež významne prispieva k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami,“ zdôraznil.