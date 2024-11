Eštok: Slovensko nepodporilo Borrellove návrhy týkajúce sa Izraela

Brusel 18. novembra (TASR) - Slovensko v pondelok na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli nepodporilo návrhy šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella týkajúce sa Izraela a Gruzínska. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Marek Eštok po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.



Borrell pred zasadnutím Rady ministrov naznačil, že EÚ by mala prerušiť politický dialóg s Izraelom v reakcii na výsledok izraelských vojenských akcií v Pásme Gazy a Libanone, ktoré nešetria civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru.



Eštok spresnil, že predložený návrh nezískal podporu a jeho prostredníctvom ho odmietlo aj Slovensko.



"Podľa nášho názoru je to zlé riešenie. Vyšle zlý signál stranám v konflikte. My potrebujeme diplomatické riešenie a mať otvorené všetky komunikačné kanály s oboma stranami, tak ako je to aj v prípade vojny na Ukrajine," vysvetlil.



Borrell mal v pláne vzhľadom na odklon Gruzínska od hodnôt EÚ pozastaviť finančnú pomoc EÚ pre tamojšiu vládu a rokovať o finančnej podpore len s občianskou spoločnosťou tejto krajiny.



Eštok podľa vlastných slov nepodporil ani túto iniciatívu. Spresnil, že Slovensko rešpektuje výsledok nedávnych parlamentných volieb v Gruzínsku, kde sa ľudia "rozhodli pre svoj osud". Dodal, že premiér SR Robert Fico sa minulý týždeň stretol s gruzínskym premiérom na summite Európskeho politického spoločenstva v Budapešti. Odkázal mu, že očakávame, že otázky, ktoré vznikli okolo volebného procesu, budú zodpovedané.



"My sa nechystáme nejakým spôsobom zasahovať do vnútorných vecí Gruzínska, nechceme byť akýmsi arbitrom ich vnútropolitickej situácie. Naopak voláme po deeskalácii konfliktu a v tomto duchu som aj povedal, že keď sa budú prijímať nejaké opatrenia EÚ, aby nehrotili situáciu a netýkali sa obyčajných ľudí. Podľa posledných prieskumov až 80 percent Gruzíncov podporuje členstvo krajiny v EÚ," vysvetlil Eštok.



Dodal, že pre Slovensko aj pre Úniu je dôležité, aby "sme nestratili Gruzínsko na jeho ceste do EÚ".