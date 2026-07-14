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Eštok: Slovensko podporuje diplomatické riešenia konfliktov
Diskusia bola zameraná na pokrok v integračnom procese Ukrajiny do EÚ na základe princípu zásluhovosti a v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj na pokračujúci tlak na Rusko prostredníctvom sankcií.
Autor TASR
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Brusel 14. júl (TASR) – Podpora Ukrajiny, vývoj na Blízkom východe a bezpečnostná situácia v regióne Čierneho mora patrili medzi hlavné témy zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli. Slovensko zastupoval štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ten zdôraznil pokračujúcu podporu SR pri posilňovaní energetickej odolnosti Ukrajiny a potrebu zachovať diplomatické úsilie pri riešení medzinárodných kríz. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Diskusia bola zameraná na pokrok v integračnom procese Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) na základe princípu zásluhovosti a v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj na pokračujúci tlak na Rusko prostredníctvom sankcií. Zástupcovia členských krajín sa venovali aj príprave ukrajinskej energetiky na nadchádzajúcu zimu v čase pokračujúcich ruských útokov na kritickú infraštruktúru. „Popri okamžitej humanitárnej materiálnej pomoci realizujeme rovnako rozsiahle dlhodobé projekty zamerané na obnovu energetickej infraštruktúry a rozvoj cezhraničných prepojení. Aktuálne pripravujeme nový balík pomoci na nasledujúcu zimu, ktorý sa zameria najmä na podporu energetiky a civilnej ochrany,“ uviedol Eštok a pripomenul, že aj v decembri minulého roka Slovensko poskytlo finančný príspevok vo výške 500-tisíc eur na nákup generátorov, transformátorov a ďalších komponentov kritickej energetickej infraštruktúry na Ukrajinu.
SR sa podľa jeho slov zároveň zapája do modernizácie ukrajinskej elektroenergetickej infraštruktúry prostredníctvom programu financovaného z mechanizmu Ukraine Investment Framework v celkovom objeme viac ako 100 miliónov eur. Súčasne pokračuje v rozvoji energetických prepojení medzi oboma krajinami, ktoré prispievajú k dlhodobej stabilite a bezpečnosti ukrajinského energetického systému.
Ministri a štátni tajomníci zahraničných vecí rokovali tiež o vývoji na Blízkom východe. Diskusia sa sústredila predovšetkým na situáciu v Iráne a bezpečnostný vývoj v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je strategicky významný pre globálny obchod a energetickú bezpečnosť. „Nedávno uzatvorené Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom vytvára dôležitý rámec pre pokračovanie rokovaní o trvalej dohode vrátane otázok iránskeho jadrového programu a regionálnej bezpečnosti. Je v záujme medzinárodného spoločenstva, aby dialóg pokračoval a zabránilo sa ďalšej eskalácii napätia,“ zdôraznil štátny tajomník.
Slovensko tiež podporilo úsilie smerujúce k obnoveniu plnej a bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv v súlade s medzinárodným právom a vyzdvihlo význam užšej koordinácie EÚ s krajinami Perzského zálivu. V súvislosti so situáciou v Pásme Gazy partneri zdôraznili potrebu zlepšenia humanitárnej situácie a pokračovania implementácie mierového plánu v súlade s príslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady (BR) Organizácie Spojených národov (OSN).
Ministri a štátni tajomníci rokovali aj o ďalšom postupe Únie v regióne Čierneho mora rok po prijatí jej strategického prístupu k tejto oblasti. Diskusia potvrdila rastúci význam regiónu z pohľadu európskej bezpečnosti, energetickej odolnosti, dopravy aj medzinárodného obchodu.
Diskusia bola zameraná na pokrok v integračnom procese Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) na základe princípu zásluhovosti a v súvislosti s vojnou na Ukrajine aj na pokračujúci tlak na Rusko prostredníctvom sankcií. Zástupcovia členských krajín sa venovali aj príprave ukrajinskej energetiky na nadchádzajúcu zimu v čase pokračujúcich ruských útokov na kritickú infraštruktúru. „Popri okamžitej humanitárnej materiálnej pomoci realizujeme rovnako rozsiahle dlhodobé projekty zamerané na obnovu energetickej infraštruktúry a rozvoj cezhraničných prepojení. Aktuálne pripravujeme nový balík pomoci na nasledujúcu zimu, ktorý sa zameria najmä na podporu energetiky a civilnej ochrany,“ uviedol Eštok a pripomenul, že aj v decembri minulého roka Slovensko poskytlo finančný príspevok vo výške 500-tisíc eur na nákup generátorov, transformátorov a ďalších komponentov kritickej energetickej infraštruktúry na Ukrajinu.
SR sa podľa jeho slov zároveň zapája do modernizácie ukrajinskej elektroenergetickej infraštruktúry prostredníctvom programu financovaného z mechanizmu Ukraine Investment Framework v celkovom objeme viac ako 100 miliónov eur. Súčasne pokračuje v rozvoji energetických prepojení medzi oboma krajinami, ktoré prispievajú k dlhodobej stabilite a bezpečnosti ukrajinského energetického systému.
Ministri a štátni tajomníci zahraničných vecí rokovali tiež o vývoji na Blízkom východe. Diskusia sa sústredila predovšetkým na situáciu v Iráne a bezpečnostný vývoj v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je strategicky významný pre globálny obchod a energetickú bezpečnosť. „Nedávno uzatvorené Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi americkými a Iránom vytvára dôležitý rámec pre pokračovanie rokovaní o trvalej dohode vrátane otázok iránskeho jadrového programu a regionálnej bezpečnosti. Je v záujme medzinárodného spoločenstva, aby dialóg pokračoval a zabránilo sa ďalšej eskalácii napätia,“ zdôraznil štátny tajomník.
Slovensko tiež podporilo úsilie smerujúce k obnoveniu plnej a bezpečnej plavby cez Hormuzský prieliv v súlade s medzinárodným právom a vyzdvihlo význam užšej koordinácie EÚ s krajinami Perzského zálivu. V súvislosti so situáciou v Pásme Gazy partneri zdôraznili potrebu zlepšenia humanitárnej situácie a pokračovania implementácie mierového plánu v súlade s príslušnou rezolúciou Bezpečnostnej rady (BR) Organizácie Spojených národov (OSN).
Ministri a štátni tajomníci rokovali aj o ďalšom postupe Únie v regióne Čierneho mora rok po prijatí jej strategického prístupu k tejto oblasti. Diskusia potvrdila rastúci význam regiónu z pohľadu európskej bezpečnosti, energetickej odolnosti, dopravy aj medzinárodného obchodu.