Eštok: SR nemá problém s návrhmi Maďarska k revízii rozpočtu EÚ

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovensko nevidí problém v návrhoch, ktorými Maďarsko podmieňuje svoj súhlas so schválením revízie rozpočtu EÚ potrebnej na pomoc Ukrajine počas nasledujúcich štyroch rokov v objeme 50 miliárd eur. Na stredajšom zasadnutí európskeho výboru Národnej rady (NR) SR to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok, ktorý na ňom zastupoval premiéra Roberta Fica, informuje TASR.



Fico už v utorok na sociálnej sieti avizoval, že jeho stredajší program ohrozila viróza, avšak podľa vlastných slov sa chce zúčastniť na štvrtkovom summite EÚ v Bruseli.



Maďarsko začiatkom januára predložilo Bruselu tri kompromisné návrhy, ktorými podmieňuje svoj súhlas a pripojenie sa ku konsenzu ohľadne revízie rozpočtu. Podľa Eštoka predseda Európskej rady Charles Michel zaradil jeden z návrhov Maďarska do nového textu predbežných záverov summitu. Slovensko tieto návrhy podporilo. "Našu podporu však treba chápať ako cestu k hľadaniu kompromisu," povedal Eštok.



Prvý maďarský návrh sa týkal každoročného prehodnocovania podpory EÚ pre Ukrajinu. Podľa Eštoka najnovší návrh záverov od Michela obsahuje zmienku, že Európska rada bude každoročne debatovať o implementácii plánu podpory Ukrajine.



"Rovnako sme nevideli problém ani v ďalšej požiadavke, ktorou je predĺženie implementácie plánu obnovy o ďalšie dva roky, čiže z roku 2026 do roku 2028. Treťou maďarskou požiadavkou bolo, aby sa nemuseli krajiny, ktoré doteraz nečerpali prostriedky z plánu obnovy, podieľať na splácaní úrokov. Konkrétne ide o Maďarsko a Poľsko," povedal ďalej štátny tajomník.



Podľa názoru Slovenska by mala byť revízia rozpočtu EÚ schválená ako balík. "To znamená, že nielen ako plán pre Ukrajinu, ale aj s ďalšími komponentmi, ktoré sú pre nás dôležité," uviedol Eštok. Vysvetlil, že pre SR je najdôležitejšie zachovanie možnosti dočerpať peniaze zo starého rozpočtového obdobia na roky 2014 až 2020. Druhou prioritou je navýšenie peňazí na problém migrácie. Slovensko taktiež chce konsenzus všetkých 27 členských krajín.



Pri vojenskej pomoci Ukrajine SR podporuje vytvorenie takzvaného špeciálneho asistenčného fondu Únie pre Ukrajinu v rámci Európskeho mierového nástroja.



"Z tohto nástroja by sa potom preplácala pomoc, ktorá sa realizovala voči Ukrajine. To znamená, že nám by sa z toho preplatili doteraz darované prostriedky Ukrajine aj v budúcnosti darované prostriedky," dodal.