Eštok: SR odsudzuje útok na Irán
Slovensko na zasadnutí tiež poukázalo na potenciálne negatívne dôsledky aktuálnej krízy na globálny obchod a ceny ropy.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Slovensko odsudzuje útok na Irán ako porušenie medzinárodného práva, uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok a vyjadril solidaritu s krajinami Perzského zálivu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár zároveň vyzval na diplomatické rokovania. Vyjadrenia prišli po mimoriadnej videokonferencii Európskej Únie reagujúcej na eskaláciu na Blízkom východe, informuje TASR podľa nedeľňajšej tlačovej správy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Videokonferenciu zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová a ministri a štátni tajomníci zhodnotili vývoj po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán a odvetných útokoch Iránu. „Je poľutovaniahodné, že diplomacia opäť zlyhala a Blízky východ čelí riziku špirály vojenskej eskalácie. Slovensko odsudzuje útok na Irán ako porušenie medzinárodného práva. Vyjadrujeme zároveň plnú solidaritu s krajinami Zálivu, ktoré čelia útokom Iránu a podporujeme posilnenie angažovanosti EÚ ku krajinám Zálivu,“ informoval o postoji SR Eštok.
Partneri vyzvali na zdržanlivosť všetkých strán, okamžitú deeskaláciu, návrat za rokovací stôl, rešpektovanie medzinárodného práva a ochranu civilného obyvateľstva. Minister zahraničných vecí privítal spoločný postoj štátov EÚ s cieľom apelovať na diplomatické rokovania. „Slovenská republika je konzistentným obhajcom dodržiavania medzinárodného práva bez uplatňovania dvojakého metra pre väčšie i menšie krajiny, a to vo všetkých prípadoch a konfliktoch vo svete. Je nevyhnutné vrátiť sa späť k diplomatickým rokovaniam,“ zdôraznil Blanár.
Slovensko na zasadnutí tiež poukázalo na potenciálne negatívne dôsledky aktuálnej krízy na globálny obchod a ceny ropy. „Aj v tejto súvislosti som preto opätovne požiadal Európsku komisiu o spoluprácu pri realizácii spoločnej prieskumnej misie s cieľom preveriť situáciu s ropovodom Družba priamo na mieste. Prioritou ostáva urýchlené obnovenie dodávok ropy berúc do úvahy hrozbu zablokovania dodávok cez Hormuzský prieliv,“ upozornil Eštok.
Zástupcovia diplomacií na videokonferencii diskutovali súčasne o situácii diplomatického personálu a občanov EÚ nachádzajúcich sa na Blízkom východe a v krajinách Perzského zálivu. Zdôraznili, že prioritou je ich bezpečnosť a otvorili možnosti evakuácií. „Informoval som európskych partnerov, že Slovensko pripravuje prvé repatriačné lety, ktoré plánujeme zrealizovať z Jordánska, čo najskôr to bude logisticky a bezpečnostne možné,“ avizoval Eštok.
Podľa slov Blanára je slovenská diplomacia v aktívnom kontakte so slovenskými občanmi v regióne. „V prípade potreby sme pripravení pomôcť aj ďalším krajinám tak, ako sme to urobili už počas predchádzajúcich evakuačných letov, kedy Slovensko ako spoľahlivý a profesionálny partner dopravilo do bezpečia nielen občanov SR, ale tiež občanov iných štátov,“ vyhlásil minister.
