Eštok: Srbsko je kľúčovým partnerom SR v regióne západného Balkánu

Belehrad/Bratislava 13. októbra (TASR) – Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok v srbskom hlavnom meste Belehrad absolvoval politické konzultácie so štátnym tajomníkom tamojšieho rezortu diplomacie Damjanom Jovičom. Diskutoval tiež so srbskou ministerkou pre európsku integráciu Tanjou Miščevičovou. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Eštok na piatkovej schôdzke označil Srbsko za kľúčového partnera SR v regióne západného Balkánu. Ocenil hospodársky pokrok tejto krajiny a vyslovil podporu jej snahe stať sa členským štátom Európskej únie.



Jovič označil SR za nezastupiteľného partnera pri napĺňaní tohto strategického cieľa Belehradu a poďakoval za stabilitu pozície Slovenska vo veci jednostranne vyhlásenej nezávislosti Kosova spolu s pretrvávajúcou podporou teritoriálnej integrity Srbska.



Témou rokovaní bola aj otázka boja proti nelegálnej migrácii. Srbsko je dlhodobo významnou tranzitnou krajinou na migračnej trase západného Balkánu. Od vypuknutia migračnej krízy v roku 2015 Srbskom prešlo viac než 1,5 milióna migrantov.



"Slovensko je plne pripravené podporiť Srbsko a jeho partnerov pri zvládnutí tejto situácie," uviedol Eštok a doplnil, že na srbských hraniciach aktuálne pomáha šesť slovenských policajtov.



Eštok povedal, že plánovaná návšteva slovenského premiéra Roberta Fica v Srbsku, ktorého bude sprevádzať i podnikateľská misia, je impulzom pre zdynamizovanie politických vzťahov medzi oboma krajinami. Jovič v tejto súvislosti vyjadril očakávanie, že aj na základe tohto kroku prejavia slovenské firmy zvýšený záujem o investovanie v Srbsku.



Hodnota vzájomného obchodu medzi Slovenskom a Srbskom vlani presiahla jednu miliardu eur. Ďalší potenciál vidia obe strany v oblastiach energetiky, inovácií a automobilového priemyslu, rovnako aj v témach odpadového hospodárstva a leteckých technológií.



Srbskej ministerke pre európsku integráciu Tanji Miščevičovej vyjadril Eštok tiež silnú podporu pre ďalšie napredovanie integračného procesu Srbska do EÚ.



SR a Srbsko spája aj početná slovenská národnostná menšina, za podporu ktorej Eštok poďakoval srbskej vláde.



Nielen Slováci v Srbsku mohli v posledných dňoch navštíviť siedmy ročník Dní českého a slovenského filmu. Podujatie spoločne zorganizovali veľvyslanectvá SR a ČR v Belehrade, vo štvrtok ho štátny tajomník Eštok otvoril spoločne s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským, pripomína MZVEZ.