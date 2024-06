VIDEO: Eštok: Štrnásty balík sankcií proti Rusku nepoškodí záujmy SR

Brusel/Luxemburg 24. júna (TASR) - Štrnásty balík sankcií EÚ proti Rusku, ktorý bol v pondelok odobrený Radou EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu, nepoškodí záujmy Slovenska. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Marek Eštok po skončení rokovaní, informuje bruselský spravodajca TASR.



Eštok pripomenul, že okrem nového balíka sankcií rokovali diplomati EÚ aj o vzťahoch s krajinami západného Balkánu, čo Slovensko považuje za veľmi dôležité, a tiež o súčasnej situácii v Gruzínsku.



Nové reštriktívne opatrenia okrem iného zakážu investície aj poskytovanie tovarov, technológií a služieb na dokončenie ruských projektov v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). Zariadenia EÚ sa už nesmú používať na prekládku ruského LNG do tretích krajín, čo sa týka prekládok z lode na loď a z lode na pevninu. Ide o opatrenie, ktoré neovplyvňuje dovoz plynu do EÚ, ale iba reexport do tretích krajín cez Úniu.







EÚ na svoj sankčný zoznam pridala ďalších 116 osôb a právnych subjektov zodpovedných za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a prijala nové opatrenia a nástroje na potlačenie obchádzania doteraz prijatých sankcií.



"Formálne bol schválený 14. balík sankcií. Tak ako aj doteraz, my sa riadime mottom, aby tie sankcie postihovali viac agresora ako členské krajiny a Slovensko. Príprava balíka bola prerokovaná v spolupráci s ostatnými rezortmi, aby sa nedotýkali záujmov Slovenska. Nie sú tam žiadne elementy, ktoré by sa dotýkali ekonomických záujmov Slovenska," vysvetlil Eštok. Spresnil, že sa to týka aj sprísnených opatrení EÚ v oblasti ruského skvapalneného plynu.



Eštok: Otvorenie prístupových rokovaní je pre Ukrajinu a Moldavsko len prvý krok



Diplomati 27 členských krajín EÚ sa v utorok v Luxemburgu so zástupcami Ukrajiny a Moldavska zúčastnia na medzivládnej konferencii, ktorá znamená otvorenie prístupových rokovaní o členstve v Únii. Slovensko bude zastupovať štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Marek Eštok, informuje bruselský spravodajca TASR.



Eštok po skončení rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu v pondelok pripomenul, že Slovensko od začiatku podporuje európsku integráciu Ukrajiny, čo podľa neho potvrdilo aj aprílové spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach.



"V tejto súvislosti pokračujeme v tomto podpornom procese. Medzivládna konferencia je len prvý krok na dlhej ceste, ktorá bude zavŕšená členstvom Ukrajiny v EÚ. Má to skôr taký slávnostný charakter, je to slávnostné otvorenie, ale iba prvý krok. Integračný proces je založený na zásluhovosti, to znamená, že Ukrajina musí plniť podmienky, ktoré sú požadované pre každú kandidátsku krajinu," vysvetlil. Ten istý proces sa bude týkať aj Moldavska.



Pre jednotlivé kapitoly pripraví Európska komisia takzvaný negociačný rámec. Zatiaľ nebolo oznámené, kedy sa otvoria, malo by k tomu dôjsť v utorok počas konferencie.



Ukrajina je vo vojnovom stave s Ruskom, zároveň má však ambície čo najskôr uzatvárať prístupové kapitoly. Eštok v tejto súvislosti upozornil, že treba nájsť rovnováhu medzi otvorením prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom a už rozbehnutým prístupovým procesom s krajinami západného Balkánu.



Pripomenul, že Slovensko patrí do skupiny priateľov západného Balkánu a chce, aby sa našla rovnováha medzi krajinami východného tria (eurointegračné ambície má aj Gruzínsko) a štátmi západného Balkánu.



"Samozrejme, kedy ktorá krajina splní všetky predvstupové podmienky a uzatvorí jednotlivé kapitoly, to je zložitá otázka a momentálne na ňu nemáme odpoveď," opísal situáciu Eštok.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)