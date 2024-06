Eštok: Integrácia Ukrajiny a Moldavska do EÚ závisí od oboch krajín

Brusel/Luxemburg 25. júna (TASR) - Utorňajšie medzivládne konferencie s Moldavskom a Ukrajinou v Luxemburgu otvorili prístupové rokovania do EÚ s obomi týmito štátmi. Podľa štátneho tajomníka slovenského ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Mareka Eštoka SR ocenila dosiahnutie zhody členských štátov Únie na zvolaní týchto medzivládnych konferencií, informuje spravodajca TASR.



"Začína sa nová etapa v procese približovania sa Ukrajiny a Moldavska do EÚ. Tempo tohto procesu bude vzhľadom na jeho zásluhovosť závisieť predovšetkým od samotných oboch krajín," upozornil Eštok.



Hlavnými témami rokovaní šéfov vlád a štátov EÚ naplánovaných na tento týždeň, o ktorých ministri v Luxemburgu taktiež diskutovali, budú situácia na Ukrajine a Blízkom východe, bezpečnosť a obrana a otázky konkurencieschopnosti EÚ.



Štátny tajomník zopakoval výzvu Slovenska na intenzívne hľadanie politického a diplomatického riešenia vojny na Ukrajine, ktoré by zabezpečilo dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru založeného na kľúčových princípoch Charty OSN.



"V tejto súvislosti som privítal summit o mieri na Ukrajine, ktorý sa uskutočnil v polovici júna vo Švajčiarsku. Vyslal jednoznačný impulz k ďalším mierovým rokovaniam so všetkými partnermi, ktorí sú potrební za rokovacím stolom, čiže aj s krajinami globálneho juhu a predovšetkým s Ruskou federáciou," vysvetlil Eštok.



Podľa jeho slov na summite sa koncom tohto týždňa bude hovoriť aj o nadchádzajúcom inštitucionálnom cykle, lídri preberú otázku migrácie, vývoj v oblasti Čierneho mora, v Moldavsku a Gruzínsku a aj hybridné hrozby.



Lídri EÚ na summite schvália novú Strategickú agendu na roky 2024 až 2029. Podľa Eštoka je pre Slovensko dôležité, aby medzi prioritami Únie zostalo aj riešenie nelegálnej migrácie a hľadanie inovatívnych riešení v tejto oblasti. Slovensku tiež záleží na posilňovaní konkurencieschopnosti pri udržaní rovnováhy medzi zelenou a priemyselnou politikou a znižovaní negatívnych dôsledkov zeleného prechodu na sociálnu oblasť. V rámci jednotného trhu ide Slovensku o boj s nelegálnymi obchodnými praktikami, do čoho spadá aj problém dvojakej kvality potravín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)