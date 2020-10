Etická komisia prokuratúry vyzvala Dušana K., aby sa vzdal funkcie

Bratislava 26. októbra (TASR) – Etická komisia prokuratúry vyzvala špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorého vyšetrovateľ NAKA obvinil z viacerých trestných činov a v nedeľu sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala do väzby, aby sa vzdal svojej funkcie.



„Etická komisia prokuratúry dôrazne vyzýva špeciálneho prokurátora Dušana K., aby sa vzdal funkcie špeciálneho prokurátora, lebo ďalšie zotrvanie v tejto funkcii zásadným spôsobom narušuje dôveru spoločnosti v prokuratúru a je v absolútnom rozpore s pravidlami prokurátorskej etiky a základnými hodnotami právneho štátu," informoval TASR predseda Etickej komisie prokuratúry Rastislav Remeta.



Podobne reagovala už v piatok aj Rada prokurátorov SR. Tá v súvislosti so zverejnenými informáciami o zadržaní a následnom obvinení špeciálneho prokurátora Dušana K. za závažnú trestnú činnosť, ktorú mal spáchať viacerými skutkami, rešpektujúc princíp prezumpcie neviny, vyjadrila hlboké znepokojenie nad takýmto konaním jedného z najvyšších predstaviteľov rezortu prokuratúry. Uvádza sa to vo vyhlásení Rady prokurátorov SR, ktoré TASR poskytol jej predseda Juraj Purgat.



Zároveň rada vyzvala špeciálneho prokurátora, aby sa v prípade potvrdenia dôvodnosti trestného stíhania voči nemu vzdal funkcie špeciálneho prokurátora a umožnil túto dôležitú funkciu zastávať človeku, o ktorého morálnej integrite nie sú žiadne pochybnosti.



Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková Dušanovi K. dočasne pozastavila činnosť od štvrtka. Zároveň vyslovila názor, že je nežiaduce, aby obvinený Dušan K. zastával funkciu špeciálneho prokurátora. Dušana K. vyzvalo na okamžité odstúpenie z funkcie aj 20 z 29 prokurátorov ÚŠP.