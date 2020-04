Európski politickí a ekonomickí lídri žiadajú zelenú obnovu Európy

Brusel 14. apríla (TASR) - Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) v utorok upozornil na iniciatívu takmer dvoch stoviek európskych politických a ekonomických lídrov, ktorých spojil spoločný cieľ - zelená obnova Európy.



Hojsík pre TASR spresnil, že iniciatíva skupiny liberálnych poslancov Európskeho parlamentu, ktorú podporil aj on, spojila 180 politických aktérov, lídrov z podnikateľského sektora a z odborových zväzov a predstaviteľov mimovládnych organizácií a think-tankov, ktorí spoločne vytvorili Európsku alianciu pre zelenú obnovu.



Poslanec upozornil, že v zdravotná kríza spojená s novým typom koronavírusu - najväčšia výzva akej kedy Európa v čase mieru čelila - bude mať zrejme ničivejšie následky a predstavuje väčší šok pre hospodárstvo než finančná kríza z roku 2008.



Upozornil, že ministri z 11 krajín, 79 poslancov Európskeho parlamentu zo 17 členských štátov, 37 riaditeľov nadnárodných firiem a 28 podnikových združení zastupujúcich desať rôznych sektorov, Európska odborová konfederácia (EOK) zastupujúca členov z 90 národných odborových organizácii a z desiatich odborových zväzov, sedem medzinárodných mimovládnych organizácií a šesť think-tankov sa vo svetle tejto krízy zaviazali k spolupráci pri vytváraní, podpore a implementácii riešení, aby pripravili naše ekonomiky na budúcnosť.



Zo Slovenska túto iniciatívu okrem Hojsíka podporil aj europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD), ako jediný z frakcie európskych ľudovcov (EPP). V europarlamente sa k Európskej aliancie pre zelenú obnovu hlásia predovšetkým liberáli z frakcie Obnovme Európu (RE), poslanci zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia a z frakcie sociálnych demokratov (S&D).



"Ide o prvú celoeurópsku iniciatívu svojho druhu. Jej cieľom je naštartovať zelené investície potrebné na prekonanie súčasných kríz a bude slúžiť na vypracovanie plánov zelenej obnovy a transformácie v celej Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch. Ako základný pilier hospodárskej stratégie si Aliancia vytýčila ochranu biodiverzity a boj proti klimatickej zmene," opísal Hojsík ciele Európskej aliancie pre zelenú obnovu.



Podľa jeho slov sú signatári tejto iniciatívy presvedčení, že obnova hospodárstva nastane iba pri rozsiahlych investíciách do ochrany a vytvárania pracovných miest a do podpory všetkých podnikov, regiónov a odvetví, ktoré boli náhlym zastavením ekonomiky poškodené.



Aliancia sa zaviazala, že sa bude podieľať na investičných rozhodnutiach pre obdobie po kríze, ktoré budú potrebné na naštartovanie a posilnenie ekonomiky.



"Potrebujeme reálne riešenia, nielen znovu rozbehnúť ekonomiku po koronakríze, ale aj znížiť jej dopady na klímu a prírodu tak, aby z toho mal prospech každý. Modernizácia priemyslu, masívne investície do zvyšovania energetickej efektívnosti, predovšetkým budov, rozvoj bezemisnej verejnej hromadnej dopravy a cyklodopravy, adaptačné opatrenia na zmenu klímy, prírode blízke poľnohospodárstvo, prechod na cirkulárnu ekonomiku a, samozrejme, energetika postavená na obnoviteľných zdrojoch. O tom všetkom je zelená obnova. Využitie verejných zdrojov preto musíme posudzovať aj z pohľadu dopadu na zmierňovanie, ako aj adaptáciu na zmenu klímy. Musí to byť o práci a prospechu pre všetkých, a nie o zisku pre zopár vyvolených," odkázal Hojsík.



Poslanec zdôraznil, že klimatická kríza a ničenie prírody kvôli pandémii koronavírusu nezmiznú, a preto musí Európska únia pripraviť a uskutočniť také opatrenia, ktoré pomôžu prekonať obe krízy súčasne. Aliancia sa podľa jeho slov zaväzuje, že oba tieto zápasy bude viesť paralelne, a je rozhodnutá v nich zvíťaziť.



Spravodajca TASR Jaromír Novak